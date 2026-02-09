Στους 26 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων λόγω γρίπης, μέχρι αυτή τη στιγμή, τη φετινή χρονιά. Ταυτόχρονα δεκάδες ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται με σοβαρά συμπτώματα και επιπλοκές που προκαλεί η γρίπη και άλλες εποχιακές λοιμώξεις με τους θαλάμους των κρατικών νοσοκομείων να παρουσιάζουν πληρότητα πέραν του 90%.

Η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει σε ψηλά επίπεδα στην κοινότητα και οι ειδικοί δεν αποκλείουν μια νέα έξαρση εντός Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η γρίπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη παρουσιάστηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια με τον υποτύπο της, που επικράτησε να ονομάζεται «Κ», να προκαλεί το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Γιατροί και υπουργείο Υγείας καλούν τους πολίτες οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα να περιορίζονται και τονίζουν την ανάγκη για προστασία των ηλικιωμένων και όλων των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.