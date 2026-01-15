Η πίεση στο σύστημα υγείας λόγω γρίπης και άλλων λοιμώξεων μεγαλώνει, με τους παθολογικούς και πνευμονολογικούς θαλάμους να είναι πλέον υπερπλήρεις, τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε κλινικές άλλων ειδικοτήτων και τους γιατρούς των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών να παλεύουν μέχρι να εντοπίσουν ελεύθερες κλίνες για να προχωρήσουν στις απαραίτητες εισαγωγές.

Στο προσκήνιο, για άλλη μια φορά, η ανάγκη για συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα στην περίθαλψη ασθενών, ηλικιωμένων κυρίως, με συμπτώματα εποχιακών λοιμώξεων, αφού, όπως διαπιστώνεται, έχει αρχίσει και πάλι να παρουσιάζεται το φαινόμενο των προηγούμενων ετών με την έλλειψη νοσοκομειακών κλινών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης βρήκαν, μάλιστα, τους γιατρούς του ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λεμεσού να δίνουν πραγματικά μάχη προκειμένου να αποσυμφορηθεί το Τμήμα τους, το οποίο στις 7 το πρωί λειτουργούσε με το 45% της δυναμικότητας του να καταλαμβάνεται από ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας σε παθολογικούς και πνευμονολογικούς θαλάμους, χωρίς όμως να είναι δυνατή η εισαγωγή τους λόγω ανυπαρξίας ελεύθερων κλινών.

Συνολικά από το ΤΑΕΠ κρίθηκε ότι έχρηζαν νοσηλείας 17 ασθενείς. Μέχρι τις 7 το πρωί, 8 ασθενείς, παθολογικά και πνευμονολογικά περιστατικά, παρέμεναν στο Τμήμα με την επικοινωνία των γιατρών με τα υπόλοιπα κρατικά και κάποια ιδιωτικά νοσοκομεία του Γενικού Συστήματος Υγείας να δηλώνουν αδυναμία να τους εξυπηρετήσουν. Θετική απάντηση στις κλήσεις του ΤΑΕΠ έδωσε μόνο το νοσοκομείο Τροόδους το οποίο μπορούσε, όπως ενημέρωσε, να φιλοξενήσει 5 ασθενείς. Στις 2:30 μετά το μεσημέρι, όπως πληροφορήθηκε ο «Φ», στο ΤΑΕΠ υπήρχαν έξι ασθενείς των οποίων η εισαγωγή σε θάλαμο εκκρεμούσε.

«Δυστυχώς, δεν μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών και ζούμε για άλλη μια χρονιά τα ίδια φαινόμενα», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, Σωτήρης Κούμας, προσθέτοντας με νόημα ότι «είναι εύκολο κάποιοι να δίνουν οδηγίες εκ του μακρόθεν χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις μπροστά σου τον ασθενή και τους συγγενείς του και να βλέπεις με τα μάτια σου την αγωνία τους».

Αν και αναμενόμενο να γεμίσουν τα παθολογικά και πνευμονολογικά τμήματα τέτοια εποχή, «δεν γίνεται να το ζούμε κάθε χρόνο, να ψάχνουν οι γιατροί κλίνες, να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα και να παίρνουν αρνητική απάντηση ή ο ιδιωτικός τομέας να λέει “δεν έχω κλίνη” και να περιορίζεται στις υπηρεσίες των ΤΑΕΠ και μετά να στέλνει τους ασθενείς στο δημόσιο. Να ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός, να λειτουργεί ωστόσο και στην πράξη, διότι υποτίθεται ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και δίνονται και σχετικές οδηγίες. Το θέμα είναι το τι ζουν οι γιατροί στην πραγματικότητα. Δυστυχώς, όμως, παρατηρούμε ότι η ευθύνη βαραίνει στο τέλος μόνο τους γιατρούς που καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους την κατάσταση», επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ. Το ΤΑΕΠ στη Λεμεσό, είπε, «έφθασε όντως στα όρια του και οι γιατροί προσπαθούν με τις ώρες να διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτό σίγουρα δεν παρατηρείται μόνο στη Λεμεσό. Η προέλευση είναι αυξημένη, λόγω της εποχής σε όλα τα ΤΑΕΠ σε παγκύπρια βάση».

«Πρέπει να εξηγήσουμε ότι στις περιπτώσεις των εποχιακών αλλά και όλων των λοιμώξεων δεν μπορείς να νοσηλεύεις ασθενείς απλά όπου υπάρχει διαθέσιμη κλίνη. Για παράδειγμα, όταν έχεις ένα ασθενή με γρίπη Α, μπορείς να νοσηλεύσεις μαζί του μόνο ασθενή με γρίπη Α. Αν έχεις ασθενή με covid-19, μπορείς να νοσηλεύσεις μαζί του μόνο ασθενή με covid-19», ανέφερε από πλευράς του στον «Φ», ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Χαράλαμπος Χαριλάου. Με αυτά τα δεδομένα, πρόσθεσε, «γίνεται αντιληπτό ότι τα κρατικά νοσοκομεία δεν μπορούν να αναλαμβάνουν το σύνολο των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας. Ο ρόλος μας είναι τέτοιος που δεν μας επιτρέπεται να πούμε “δεν υπάρχουν κλίνες” και τελείωσε. Πρέπει όλα τα νοσηλευτήρια και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να συμμετέχουν στη διαχείριση των ασθενών που καθημερινά αυξάνονται λόγω της έξαρσης των εποχιακών λοιμώξεων».

«Όταν λέμε ότι η πληρότητα των θαλάμων βρίσκεται στο 90% στην πραγματικότητα εννοούμε ότι οι θάλαμοι είναι πλήρεις. Ήδη, έχουμε αρκετούς ασθενείς στη διασπορά. Σε άλλα, δηλαδή, τμήματα πέραν από τους παθολογικούς και πνευμονολογικούς θαλάμους όπου νοσηλεύονται με την τήρηση των απαραίτητων κανόνων, σε κάθε περίπτωση».