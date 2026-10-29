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Την εξαγορά του 80% της Eurolife Life από εταιρείες που ελέγχονται από τη Fairfax Financial Holdings Limited ολοκλήρωσε η Eurobank, αποκτώντας πλέον το σύνολο των μετοχών της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων και την εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις της 13ης Οκτωβρίου 2025 και της 7ης Μαΐου 2026.

Η Eurobank συνδέει την απόκτηση του 100% της Eurolife Life με τη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της στον ασφαλιστικό κλάδο, διαφοροποίησης των πηγών εσόδων της και ανάπτυξης των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της. Όπως αναφέρει, επιδιώκει να αξιοποιήσει την εδραιωμένη θέση της ασφαλιστικής στην ελληνική αγορά και το δίκτυο διανομής της.

Έως το τέλος του 2026 η συναλλαγή για την ERB Asfalistiki

Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα η πώληση του 45% της ERB Asfalistiki Limited, θυγατρικής της Eurobank στον κλάδο ασφάλισης ζημιών στην Κύπρο, σε συνδεδεμένες εταιρείες της Fairfax.

Η συναλλαγή, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαΐου 2026, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των υπολειπόμενων εγκρίσεων και εκπλήρωσης των λοιπών όρων ολοκλήρωσης.