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Στο 3,3% επιταχύνθηκε η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 3% το προηγούμενο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Η επίδοση ήταν η τέταρτη υψηλότερη στην Ευρωζώνη, παρά την επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank Research.

Οι πρώτες ενδείξεις για το τρίτο τρίμηνο παραπέμπουν σε διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, με στήριξη από την αγορά ακινήτων και την απασχόληση. Ωστόσο, η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, η κάμψη των τουριστικών αφίξεων και η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση εξακολουθούν να επηρεάζουν τις προοπτικές.

Επιτάχυνση ανάπτυξης το β΄ τρίμηνο από ισχυρές επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση

Παρά την επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, η κυπριακή οικονομία παρέμεινε ανθεκτική κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να επιταχύνεται στο 3,3% σε ετήσια βάση, από 3,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Πρόκειται για τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το β’ τρίμηνο στην Ευρωζώνη. Με βάση την προσέγγιση της εγχώριας δαπάνης, η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση (+5,4% σε ετήσια βάση) και τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (+9,4%). Η επίδοση των επενδύσεων οφείλεται κυρίως στην κατακόρυφη άνοδο των επενδύσεων σε εξοπλισμό μεταφορών (+151,9%), ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν ηπιότερα (+4,3%). Η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να στηρίζεται στις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, με την ανεργία κοντά στα ιστορικά χαμηλά για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους (3,6% το β΄ τρίμηνο του 2026 έναντι 3,2% το β΄ τρίμηνο του 2008), καθώς και στην ισχυρή επέκταση της καταναλωτικής πίστης (+12,0% ετησίως) και τη σημαντική αύξηση των μισθών (+3,9% στον ωριαίο μισθό, η μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων πέντε τριμήνων). Βεβαίως, η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πλέον σταθερούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και η τρέχουσα συμβολή της είναι συμβατή με προηγούμενες περιόδους ισχυρής οικονομικής επέκτασης.

Θετική συμβολή στην ανάπτυξη είχε και η δημόσια κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 4,5% ετησίως Οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 9,6%, κυρίως χάρη στις εξαγωγές υπηρεσιών. Ωστόσο, το εξωτερικό πλεόνασμα συρρικνώθηκε κατά 45,1%, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,9%, εξαιτίας κυρίως της προαναφερθείσας ανόδου των επενδύσεων σε εξοπλισμό μεταφορών. Ως εκ τούτου, παρά την ισχυρή επίδοση των εξαγωγών υπηρεσιών, ο εξωτερικός τομέας είχε αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπεραντιστάθμισε τη θετική επίδραση των εξαγωγών. Από την πλευρά της παραγωγής, η επιτάχυνση της ανάπτυξης προήλθε κυρίως από την αυξημένη δραστηριότητα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), τις χρηματοοικονομικές-ασφαλιστικές δραστηριότητες, καθώς και τις κατασκευές.

Συμβολή συνιστωσών ΑΕΠ στην ανάπτυξη

Πηγές: CYSTAT, Eurobank Research

Οι πρώτες ενδείξεις για το τρίτο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζεται, παρά την παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στον Περσικό Κόλπο. Στο πεδίο των επενδύσεων, οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 10,7% ετησίως την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, διαμορφώνοντας τον ρυθμό αύξησης από την αρχή του έτους στο 13,7% και τοποθετώντας την αγορά το 2026 σε τροχιά νέου ιστορικού υψηλού. Η ισχυρή ζήτηση αποτυπώνεται επίσης στις τιμές κατοικιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας τον σχετικό δείκτη σε νέο ιστορικό υψηλό. Η αυξημένη ζήτηση προέρχεται κυρίως από αγοραστές μη κατοίκους της χώρας, από τους οποίους προήλθε το 59% της αύξησης των πωλήσεων ακινήτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Ακολούθως, αναμένεται ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα θα παραμείνει ισχυρή προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση, έχοντας ήδη καταγράψει αύξηση 43,1% σε ετήσια βάση ως προς την επιφάνεια οικοδομών στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό μεταφορών και σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου κατά το υπόλοιπο του 2026, κυρίως μέσω ευνοϊκών επιδράσεων βάσης.

Οι εξαγωγικές επιδόσεις αποδείχθηκαν επίσης πιο ανθεκτικές από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η απότομη πτώση των αφίξεων τουριστών που καταγράφηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο (-28,6% σε ετήσια βάση) περιορίστηκε σημαντικά τον Ιούνιο (-1,7%) και τον Ιούλιο (-1,1%), πριν διευρυνθεί ελαφρά τον Αύγουστο (-3,3%). Ως αποτέλεσμα, οι αφίξεις τουριστών υποχώρησαν κατά 7,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε σχέση με πέρυσι, επίδοση που βρίσκεται σε γενικές γραμμές εντός του εύρους μείωσης 4,7%-5,8% που είχε προβλεφθεί τον Σεπτέμβριο στο Cyprus Insights. Υπό αυτές τις προβλέψεις, η τουριστική δραστηριότητα θα παραμείνει υψηλότερη από τα επίπεδα του 2024, παρά το δυσμενές γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι υπηρεσίες ακινήτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την αύξηση των εξαγωγών.

Οι προοπτικές για την ιδιωτική κατανάλωση επηρεάζονται από αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, οι πληθωριστικές πιέσεις επανεμφανίστηκαν τον Αύγουστο, με τον γενικό πληθωρισμό να επιταχύνεται στο 5,2% σε ετήσια βάση, από 4,4% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών ενέργειας, παρά τη συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης. Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυναμική του πληθωρισμού μετά τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων. Από την άλλη πλευρά, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν γενικά υποστηρικτικές της κατανάλωσης. Όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρά την ετήσια αύξηση κατά 9,4% του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η ανεργία μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τη σημαντική αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, με το 65,1% αυτής της αύξησης να προέρχεται από μη μόνιμους κατοίκους. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η Κύπρος συνεχίζει να προσελκύει εργαζομένους από το εξωτερικό, εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική δεδομένων των ελλείψεων εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζει η χώρα, οι οποίες αντανακλώνται στο σχετικά υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας (2,6% το β΄ τρίμηνο του 2026). Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ετήσια αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων επιβραδύνθηκε στο 6,5% την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου.

Πρόσθετο στοιχείο που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα των θεμελιωδών μεγεθών της κυπριακής οικονομίας και τις ευνοϊκές μεσοπρόθεσμες προοπτικές της αποτελεί η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από τον οίκο S&P, σε Α από Α-, με θετική προοπτική. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του εξωτερικού και toδημοσιονομικού χρέους, η οποία στηρίζεται από τους ισχυρούς ρυθμούς πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης.

Συνιστώσες σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου

Πηγές: CYSTAT, Eurobank Research