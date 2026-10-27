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Με βρεγμένους δρόμους, όπως όλα δείχνουν, θα διεξαχθούν οι αυριανές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να επηρεάζουν το νησί από απόψε, να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, ενώ την Πέμπτη προβλέπεται η κορύφωσή τους, με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Ανδρέας Χρυσάνθου, σήμερα Τρίτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στις βόρειες περιοχές του νησιού. Απόψε όμως το σκηνικό αλλάζει, καθώς η διαταραχή που επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο κινείται προς την περιοχή μας.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα αρχίσουν από τα δυτικά και βόρεια παράλια και σταδιακά θα επεκταθούν στις υπόλοιπες περιοχές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις αυριανές παρελάσεις, καθώς ο άστατος καιρός δεν αποκλείεται να επηρεάσει τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες πόλεις.

«Θα επηρεαστούν και οι παρελάσεις με το σκηνικό αυτό, αφού ξεκινά από απόψε το βράδυ», ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, επισημαίνοντας ότι οι παραθαλάσσιες περιοχές αναμένεται να δεχθούν τα πρώτα φαινόμενα.

Οι βροχές και οι καταιγίδες της Τετάρτης δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα, χωρίς αυτό να αποκλείει την έκδοση προειδοποίησης εντός της ημέρας, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Πιο έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα την Πέμπτη, σε αντίθεση με την Τετάρτη, οπότε, όπως εξήγησε ο κ. Χρυσάνθου, «τα φαινόμενα θα είναι κάπως πιο ήπια, χωρίς να αναμένεται κάτι το έντονο ή ακραίο». Για την Πέμπτη, πάντως, ο μετεωρολόγος εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα εκδοθεί προειδοποίηση, ενδεχομένως από την Τετάρτη, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι αρμόδιες υπηρεσίες και το κοινό.

Η μεταβολή του καιρού οφείλεται σε αποκομμένο χαμηλό βαρομετρικό, το οποίο σχηματίστηκε βόρεια της Ελλάδας και κινείται προς την περιοχή μας, ευνοώντας την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων.

Μαζί με τις βροχές έρχεται και η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθεί περίπου 2 με 3 βαθμούς κάτω από τις κανονικές τιμές της εποχής. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τις βραδινές ώρες, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και την Παρασκευή.

Από την Παρασκευή και το Σάββατο τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σημαντικά, αν και δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα νέων τοπικών βροχών, κυρίως στο εσωτερικό και στα ορεινά.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Χρυσάνθου, η εικόνα για τη Δευτέρα παραμένει ακόμη αβέβαιη και θα ξεκαθαρίσει μέσα από τις προγνώσεις των επόμενων ημερών.