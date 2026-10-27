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Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα αρχικά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Σταδιακά ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο μισό, περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενεί μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργότερα, κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά και βόρεια παράλια, αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ενώ στο ανατολικό μισό αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι.

Την Παρασκευή τοπικά αυξημένες νεφώσεις, πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορείνα νωρίς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.