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Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και αργότερα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά ομίχλη, κυρίως στα εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.