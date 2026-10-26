Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συννεφιά και βροχές αναμένονται σήμερα, ενώ σταδιακά θα εντείνονται τα φαινόμενα και θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αρχίζει να επηρεάζει χαμηλή πίεση. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές, βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κυρίως τις απογεματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Πέμπτη τοπικά τα φαινόμενα πιθανό να είναι έντονα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.