Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το κόμμα του Γιατρού, που δεν είναι πια κόμμα του Γιατρού, μαζεύει τα συντρίμμια μιας δεκαετίας, τουλάχιστον.

Οι φιλότιμες προσπάθειες της νέας προέδρου και η επιστροφή παλιών στελεχών, μπαρουτοκαπνισμένων Εδεκιτών, είναι βήματα για μια νέα εποχή, αλλά η εξυγίανση δεν είναι τόσο εύκολη. Η προεδρία Σιζόπουλου δεν κατάφερε απλώς να αφήσει την ΕΔΕΚ εκτός Βουλής, αλλά και να δημιουργήσει πεντέξι κλίκες, επίδοξους ηγετίσκους και πολλές απορίες για τη στάση και τη συνέπεια του κόμματος σε διάφορα ζητήματα, ακόμα και στη σχέση με την παρούσα Κυβέρνηση.

Κανονικά, η ΕΔΕΚ έχει ρόλο να διαδραματίσει στην παρούσα πολιτική συνθήκη και οι Παπαδάκης – Ευσταθίου μπορούν -σε συνεργασία με τη Σοφία Μακρή που ευτυχώς και προς το παρόν μετρά τα λόγια της- να θέσουν ένα νέο πλαίσιο. Αλλά υπάρχει επιστροφή, άραγε; Ή θα μας βασανίζουν για χρόνια με την ανταλλαγή επιστολών και τα εσωκομματικά τους παράπονα;

ΑΛ.ΜΙΧ.