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Την αποχώρησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027 γνωστοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ίδιος.

Ο Κόστα ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής διαδόχου αρχίζει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση.

Ο διάδοχός της θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από τη διαδικασία υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θητεία είναι οκταετής και δεν ανανεώνεται. Τα μέλη επιλέγονται μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα και πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους.

Η θητεία της κ. Λαγκάρντ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2019 διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι, θα έληγε τον Οκτώβριο του 2027.