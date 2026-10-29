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Στον σημαντικό ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περιοχή αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης κ. Μαχμούντ Αμπάς, κατά τη συνάντηση τους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε λίγο πριν το μεσημέρι τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης στο Προεδρικό Μέγαρο και ακολούθως παρακάθησαν σε κατ΄ιδίαν συνάντηση.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Αμπάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Κύπρο μετά από τις δύο επισκέψεις μου στην Παλαιστίνη το 2023 και το 2025. Διαχρονικά οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε την Παλαιστίνη από το 1988. Η θέση μας όσον αφορά την επίλυση του Παλαιστινιακού είναι ξεκάθαρη στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια στιγμή, σήμερα υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν και τη σημασία που δίνουμε στις σχέσεις μας, αλλά και στο να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή μας.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής μας βοήθειας προσφέρεται στην Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη αξιοποιεί το κέντρο CYCLOPS που έχουμε στη Λάρνακα, για την εκπαίδευση Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη συμμετείχε πρόσφατα στο Κέντρο Αεροπυρόσβεσης που έχουμε δημιουργήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πάφο σε σχετικό σεμινάριο.

Η επίσκεψη σας λαμβάνει χώρα σε μια πολύ σημαντική χρονική συγκυρία για την περιοχή μας. Και προσβλέπω στη συζήτησή μας, στην ανταλλαγή απόψεων, για να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού, πάντοτε μέσα από μια θετική προσέγγιση, για να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή. Δεν είναι μέρος των προβλημάτων. Εργαζόμαστε συνεχώς μέσα από αυτή τη θετική προσέγγιση. Και φυσικά είμαστε και στη διάθεση της Παλαιστίνης, έτσι ώστε να διαδραματίσουμε οποιονδήποτε ρόλο θεωρούν αναγκαίο για την Κυπριακή Δημοκρατία, για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αμπάς είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι «σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας και τη θερμή υποδοχή εδώ στη Λευκωσία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε την Παλαιστίνη το 1988 πολύ πρώιμα και το έκανε χωρίς καν να της το ζητήσουμε, πράγμα που αντανακλά την ξεκάθαρη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμπαράσταση προς τα δίκαια του παλαιστινιακού λαού.

Και πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Παλαιστίνης και Κυπριακής Δημοκρατίας χρονολογούνται πολύ πιο πριν από το 1988, όταν υπήρχαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Παλαιστίνης.

Εδώ θέλω να τονίσω ενώπιον όλου του κόσμου τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την ανθρωπιστική και την πολιτική στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό και το παλαιστινιακό πρόβλημα.

Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της περιοχής και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και με τους Ισραηλινούς, δεν θέλουμε στρατιωτικές προστριβές και συγκρούσεις και θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με βάση τη διεθνή νομιμότητα, προς όφελος όλης της περιοχής. Και εδώ έχουμε υιοθετήσει ένα σύνθημα για το οποίο δεν ντρεπόμαστε και το λέμε ξεκάθαρα. Είμαστε υπέρ της ειρηνικής λαϊκής αντίστασης που εκφράζει τη διαμαρτυρία του παλαιστινιακού λαού σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού.

Μετά από αυτή την κατ΄ιδίαν συνάντηση μας θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση αλλά και για το πόσο δεινοπαθεί, πάρα πολύ, ο παλαιστινιακός λαός είτε αυτό αφορά τη Λωρίδα της Γάζας είτε αφορά τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η νόμιμη πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους με βάση τα διεθνή ψηφίσματα. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια τείνουμε τας χείρας προς την ισραηλινή πλευρά, προκειμένου να διευθετηθεί και να επικρατήσει η ειρήνη, όχι μόνο ανάμεσα στον παλαιστινιακό λαό και στον Ισραηλινό, όχι ανάμεσα στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, αλλά ανάμεσα στο Ισραήλ και στις γειτονικές αραβικές χώρες, προς όφελος όλης της περιοχής και του κόσμου.

Πριν δύο μέρες, όπως γνωρίζετε, διεξήχθηκαν οι εκλογές. Ο Ισραηλινός λαός πήγε και ψήφισε ακόμα. Είμαστε σε αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων και της διαμόρφωσης της κατάστασης, εν αναμονή του σχηματισμού της ισραηλινής κυβέρνησης, οπότε μόλις γίνει ο σχηματισμός, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί τους το θέμα της ειρήνης. Και εδώ, όταν γίνει ο σχηματισμός, είναι ο ρόλος σας να υποστηρίξετε, μια και έχετε τόσο καλές προθέσεις και είστε και μια γειτονική χώρα, ένας γειτονικός φιλικός λαός, να διαδραματίσετε έναν ρόλο προκειμένου αυτή η ειρηνική συζήτηση να έχει τα θεμιτά θετικά αποτελέσματα».