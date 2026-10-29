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Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Μαχμούντ Αμπάς συναντώνται σήμερα για τρίτη φορά από τότε που ο πρώτος ανέλαβε την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επίσκεψη Αμπάς, η τρίτη του στο νησί, γίνεται σε μια κομβική περίοδο για τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.

Για τη Λευκωσία, η σημερινή παρουσία του Παλαιστίνιου Προέδρου έχει διπλή σημασία, αφού στέλνει μηνύματα προς δύο κατευθύνσεις:

Περιφερειακά, η παρουσία Αμπάς στο νησί απευθύνεται τόσο στην Τουρκία, η οποία εμφανίζεται ως ο κύριος εκφραστής του αγώνα των Παλαιστινίων, όσο και ευρύτερα στον αραβικό κόσμο.

Εσωτερικά, απαντά στις κατηγορίες της αριστερής αντιπολίτευσης για τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ότι ακολουθεί μονόπλευρη πολιτική υπέρ του Ισραήλ και παραγνωρίζει τους Παλαιστινίους.

Με τη σημερινή συνάντηση, η κυβέρνηση δείχνει ότι μπορεί να μιλά με όλους, στην περιοχή και ευρύτερα, χωρίς αυτό να δημιουργεί πρόβλημα.

Συνάντηση και γεύμα εργασίας

Ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο στις 29–30 Οκτωβρίου και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως ανακοίνωσε με γραπτή δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας.

Η προηγούμενη συνάντησή τους έγινε τον Μάιο του 2025 στην Παλαιστίνη.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου–Παλαιστίνης, η κατάσταση στην περιοχή, ο ανθρωπιστικός ρόλος που ανέλαβε η Κύπρος, μεταξύ άλλων με τον διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα «Αμάλθεια», οι σχέσεις ΕΕ–Παλαιστίνης και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Κύπρος και Παλαιστίνη συνδέονται με ιστορικά μακρόχρονες σχέσεις και στενούς δεσμούς τόσο σε πολιτικό επίπεδο και άλλους τομείς όσο και στη συνεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς», σημειώνει ο Κ. Λετυμπιώτης.

Χρονολόγιο επισκέψεων, επαφών και βασικών κινήσεων

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Μαχμούντ Αμπάς στην Κύπρο έγινε τον Ιούλιο του 2009, επί Προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια. Η δεύτερη ακολούθησε δεκατρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη.

Από το 2023 μέχρι σήμερα, επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, οι σχέσεις Κύπρου και Παλαιστίνης καταγράφουν τις εξής κινήσεις:

2023

2 Αυγούστου – Ραμάλα

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, η πρώτη Κύπριου Προέδρου στην Παλαιστίνη από το 2015. Συνάντηση με τον Μαχμούντ Αμπάς και συμφωνία για τριμερή σύνοδο Κύπρου–Ελλάδας–Παλαιστίνης. Κατάθεση στεφάνου στον τάφο του Γιάσερ Αραφάτ.

Νοέμβριος – Παρίσι

Στη διεθνή διάσκεψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ο Χριστοδουλίδης προτείνει θαλάσσιο διάδρομο από την Κύπρο. Από την πρόταση αυτή προέκυψε η πρωτοβουλία «Αμάλθεια».

2024

20 Ιανουαρίου

Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη–Αμπάς.

14 Φεβρουαρίου – Λευκωσία

Επίσκεψη εργασίας του Παλαιστίνιου ΥΠΕΞ Ριάντ Μάλκι, ύστερα από πρόσκληση του ΥΠΕΞ Κωνσταντίνου Κόμπου. Τον δέχεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέματα: Μέση Ανατολή, διμερείς σχέσεις, Κυπριακό.

8 Μαρτίου – Λάρνακα

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει την έναρξη του διαδρόμου «Αμάλθεια» με πιλοτική αποστολή. Εταίροι: Κομισιόν, Κύπρος, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρώτο πλοίο αναχωρεί τον ίδιο μήνα.

3 Ιουνίου

Ο Κόμπος, ενόψει επίσκεψης στην Αίγυπτο, δηλώνει στην Al-Ahram ότι η λύση δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή και ότι η Κύπρος αντιτίθεται στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

10 Ιουλίου

Τηλεφωνική επικοινωνία του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμαντ Μουσταφά με τον Κόμπο.

22–23 Δεκεμβρίου – Ισραήλ και Δυτική Όχθη

Επίσκεψη εργασίας Κόμπου. Στη Δυτική Όχθη συναντά τον πρωθυπουργό Μουσταφά. Εγκαινιάζει το κοινοτικό κέντρο υγείας στο Ein Qiniya της Ραμάλας, έργο €230.000 με πλήρη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Cyprus Aid». Συναντά επίσης τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

2025

4 Μαΐου – Ιερουσαλήμ και Ραμάλα

Ο Χριστοδουλίδης συναντά τον Νετανιάχου και στη συνέχεια τον Αμπάς. Ενημερώνει για τη βοήθεια μέσω Κύπρου και αναφέρεται στον ρόλο της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

29 Αυγούστου

Κοινή δήλωση Κύπρου–ΗΑΕ για την «Αμάλθεια»: 1.200 τόνοι βοήθειας μέσω Ασντόντ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο «Αμάλθεια».

13 Οκτωβρίου – Σαρμ ελ Σέιχ

Ο Χριστοδουλίδης καταθέτει έξι πρωτοβουλίες της Κύπρου με βάση το σχέδιο των 20 σημείων για τη Γάζα.

23 Οκτωβρίου – Βρυξέλλες

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Χριστοδουλίδης παρουσιάζει στους ηγέτες της ΕΕ το κυπριακό σχέδιο έξι σημείων για τη Γάζα.

Δεκέμβριος – ΟΗΕ

Η Κύπρος υπερψηφίζει το ψήφισμα για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού.

2026

1 Ιανουαρίου

Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Στις προτεραιότητες: στήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα και της βοήθειας μέσω του κυπριακού διαδρόμου.

28 Ιανουαρίου – Ευρωκοινοβούλιο

Ο Κόμπος δηλώνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να μένει απλός παρατηρητής στη Γάζα.

19 Φεβρουαρίου – Ουάσιγκτον

Ο Κόμπος συμμετέχει ως παρατηρητής στη συνεδρίαση του Board of Peace. Η Κύπρος καταθέτει προτάσεις για ανασυγκρότηση και ασφάλεια.

13 Ιουλίου – Βρυξέλλες

Στη 2η συνάντηση της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη, ο Κόμπος ανακοινώνει νέα χρηματοδότηση για νοσοκομεία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

29–30 Οκτωβρίου – Λευκωσία

Επίσκεψη εργασίας Αμπάς, η τρίτη συνάντηση των δύο Προέδρων από την εκλογή Χριστοδουλίδη. Κατ’ ιδίαν συνάντηση και γεύμα εργασίας στο Προεδρικό. Θέματα: διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, «Αμάλθεια», σχέσεις ΕΕ–Παλαιστίνης, Κυπριακό.