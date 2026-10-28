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Ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης κ. Μαχμούντ Αμπάς θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, στις 29 – 30 Οκτωβρίου, και θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ΄ιδίαν συνάντηση αύριο, το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, και ακολούθως θα παρακαθήσουν σε γεύμα εργασίας.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο Προέδρων μετά την εκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, με πιο πρόσφατη συνάντηση να πραγματοποιείται τον Μάιο του 2025 στην Παλαιστίνη.

Κατά την αυριανή συνάντηση θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Παλαιστίνης, η κατάσταση στην περιοχή και ο ανθρωπιστικός ρόλος που ανέλαβε η Κύπρος μέσα και από τον διάδρομο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «Αμάλθεια», οι σχέσεις ΕΕ-Παλαιστίνης, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κύπρος και Παλαιστίνη συνδέονται με ιστορικά μακρόχρονες σχέσεις και στενούς δεσμούς τόσο σε πολιτικό επίπεδο και άλλους τομείς όσο και στη συνεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς.