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Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές σε σχέση με το Κυπριακό, όπως ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρέστη στη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ακολούθως δέχθηκε τον χαιρετισμό της παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της επετείου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της παρέλασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εύχομαι χρόνια πολλά στον Ελληνισμό, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες. Συγχαίρω όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή παρέλαση, τους σπουδαστές μας, τους μαθητές μας, τους κατεχόμενους Δήμους και τις κατεχόμενες κοινότητες, τα οργανωμένα σύνολα. Να καλωσορίσω στην Κύπρο το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας και τη Φιλαρμονική της Κέρκυρας.

Είναι πολλά τα μηνύματα από το έπος του 1940, από την αντίσταση των Ελλήνων. Εκείνο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι ότι στα θέματα κυριαρχίας, στα θέματα αξιοπρέπειας δεν υπάρχουν ούτε συμβιβασμοί ούτε εκπτώσεις. Όποιο και αν είναι το κόστος, οι αδελφοί μας στην Ελλάδα απέδειξαν ότι σε αυτά τα θέματα δεν μπορούν να υπάρξουν συμβιβασμοί και εκπτώσεις.

Θέλω, επίσης, να σημειώσω το γεγονός, που πολλές φορές λησμονείται από κάποιους, ότι σχεδόν 20 χιλιάδες Κύπριοι συμμετείχαν, βρέθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας και των συμμαχικών δυνάμεων, ένας μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας χάθηκε στις μάχες, αυτό δείχνει, γιατί θέλουμε πραγματικά να τιμούμε τέτοιες επετείους, ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τα παραδείγματα των Ελλήνων του 1940 προσαρμοσμένα στα σημερινά δεδομένα.

Παρά τις προκλήσεις, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα δεν επαναπαυόμαστε σε σχέση με την ανάγκη για απελευθέρωση, για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα προβλήματα, είναι πολλές οι δυσκολίες, είναι πολλές οι προκλήσεις, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη και ποια ήταν η κατάσταση πραγμάτων στις αρχές του 2023, αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, όταν υπάρχει σχεδιασμός, όταν υπάρχει επιμονή και υπομονή, ναι, μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Οι επόμενες μέρες είναι σημαντικές. Έγινε χθες μια συνάντηση (με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη), έγινε σε πάρα πολύ θετικό κλίμα, η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και ελπίζω, αυτό θέλω να υποσχεθώ σήμερα στον κυπριακό λαό σε μια τόσο σημαντική μέρα για τον Ελληνισμό, ότι θα πράξω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις».

Ερωτηθείς αν υπάρχει εξέλιξη σχετικά με το θέμα της NAVTEX για το GSI και κατά πόσο είναι θέμα ωρών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ό,τι πρέπει να γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, γίνεται από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχέση με την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πολλές δηλώσεις».