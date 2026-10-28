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Στους αγώνες του Ελληνισμού και στο μήνυμα για ενότητα που στέλνουν αυτοί οι αγώνες αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, στην Πάφο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «τιμούμε σήμερα το ηρωικό ΌΧΙ, σε μια πόλη, την Πάφο, που, αξίζει να το θυμόμαστε, το 1941, λόγω του τοποτηρητή του θρόνου, διαμαρτυρήθηκε ενάντια στον φασισμό και τάχθηκε υπέρ της μάχης των Ελλήνων.

Και είναι μια υπενθύμιση η σημερινή μέρα του τι συμπυκνώνει σε μια στιγμή. Όχι μόνο τον αγώνας ενάντια στον φασισμό, όχι μόνο το αυτονόητο δικαίωμα υπέρ της κυριαρχίας των κρατών και των εθνών, αλλά και την ενότητας του ελληνικού λαού.

Και αυτό το μήνυμα σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεν μπορεί να μην είναι επίκαιρο το μήνυμα της ενότητας σε μια πατρίδα που για 52 χρόνια βιώνει την παράνομη κατοχή, ως αποτέλεσμα της βάρβαρης εισβολής.

Αυτό είναι το μήνυμα, το οποίο κρατούμε και αυτό είναι το μήνυμα που οφείλουμε να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές: ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τους αγώνες τους δίκαιους, ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τους αγώνες που προασπίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα και τις αξίες και τα ιδανικά που προασπίστηκαν οι πρόγονοι μας.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στον Ελληνισμό, με την ελπίδα η επόμενη χρονιά να μας βρει με μια πατρίδα ελεύθερη».

Στη συνέχεια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και ακολούθως θα δεχθεί τον χαιρετισμό της μαθητικής παρέλασης, στην Πάφο.