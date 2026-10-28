Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί κεντρικοί δρόμοι της Σκιάθου, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που συσσωρεύτηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει εικόνες χειμάρρων σε βασικές οδικές αρτηρίες.

Την ίδια ώρα η κακοκαιρία πλήττει και το Νότιο Πήλιο. Το ρέμα στον Πλατανιά Πηλίου υπερχείλισε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, χωρίς να υπάρχει πλέον καμία πρόσβαση, ενώ ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, έχει επίσης αποκλειστεί στο χωριό.

Μιλώντας στα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Μιτζικός περιέγραψε μια κατάσταση χειρότερη ακόμη και από εκείνη που επικρατούσε την ημέρα που χτύπησε την περιοχή η κακοκαιρία Daniel. Όπως ανέφερε, τα πάντα έχουν πλημμυρίσει και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που διαθέτουν διώροφα ή τριώροφα σπίτια να ανέβουν στους επάνω ορόφους για να προστατευθούν από τα νερά.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Πλατανιά Μαγνησίας. Με την επείγουσα ειδοποίηση, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους κτιρίων, προκειμένου να προστατευτούν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στην περιοχή. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του 112. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Τα προβλήματα στη Σκιάθο

Η κακοκαιρία και οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντική αύξηση της στάθμης του νερού στο ρέμα του Πλατανιά της Σκιάθου, σύμφωνα με το skiathoslife.gr.

Ο δρόμος προς τον Πλατανιά έχει κλείσει, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς την περιοχή, να μην επιχειρούν τη διέλευση από πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Την ίδια ώρα, κατολισθήσεις έχουν προκληθεί στη διαδρομή με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέα φαινόμενα.

protothema.gr