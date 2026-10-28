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Νέος γύρος αντιπαράθεσης με επίκεντρο την έκδοση NAVTEX βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή τις έρευνες του υπό σημαία Μπαχαμών πλοίου KOBI RUEGG, νοτιοανατολικά της Κρήτης. Το πλοίο, το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή με άδεια των ελληνικών Αρχών, πραγματοποιεί έρευνες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών που θα συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.

Η τακτική αυτή της Τουρκίας δημιουργεί προβληματισμό ενόψει της έκδοσης, τις αμέσως επόμενες ημέρες, NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών από το υπό γαλλική σημαία Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης, καθώς αυτές αφορούν σχεδόν την ίδια περιοχή.

Οι τουρκικές Αρχές επιμένουν, επίσης, ότι το KOBI RUEGG διεξάγει έρευνες με τη συγκατάθεση της Τουρκίας, υπονοώντας ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση με το πλοίο χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για απλή ενημέρωση για τις έρευνες ή αίτηση για έκδοση NAVTEX. Πάντως, το πλοίο, το οποίο είχε υποβάλει αίτηση στις ελληνικές Αρχές για τη χορήγηση άδειας ερευνών και την έκδοση NAVTEX, συνεχίζει κανονικά τις προγραμματισμένες έρευνες στην περιοχή που είχε δηλωθεί.

Χθες, οι ελληνικές Αρχές, μέσω του Σταθμού του Ηρακλείου, εξέδωσαν δύο NAVTEX, με τις οποίες ακυρωνόταν τουρκική αγγελία που αφορούσε τις έρευνες του πλοίου και, συγχρόνως, ανανεωνόταν η αγγελία για τη συνέχιση των ερευνών.

Η ελληνική NAVTEX HA61-1337/26 δήλωνε ότι η τουρκική NAVTEX, η οποία είχε εκδοθεί τις προηγούμενες ημέρες για τις έρευνες του KOBI RUEGG, είναι άκυρη και ανίσχυρη. Γίνεται ειδική αναφορά στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας, η οποία έχει υποβληθεί και εγκριθεί από τις ελληνικές Αρχές, ενώ επισημαίνονται τα εξής:

«Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το ερευνητικό πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 311000683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν τις παρακάτω συντεταγμένες.

Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται κατωτέρω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό Νόμο 4001/2011. Οι εν λόγω γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ελληνική άδεια υπ’ αριθ. 2461/2.10.2026.

Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26 είναι άκυρο και ανίσχυρο».

Παράλληλα, εκδόθηκε και η δεύτερη ελληνική NAVTEX, η οποία επανέλαβε την αρχική αγγελία που είχε εκδώσει ο Σταθμός του Ηρακλείου προ ημερών για τις έρευνες του πλοίου, παραθέτοντας τις συντεταγμένες των ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας:

«NAVWARN 1362/26

Ακυρώνεται η ναυτική αγγελία NAVWARN HA67-1343/26 του Ηρακλείου.

Νοτιοανατολικά της Κρήτης

Θα πραγματοποιηθούν υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο KOBI RUEGG.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026».

Ο Σταθμός της Αττάλειας επανήλθε σήμερα το πρωί με την NAVTEX 1067/26, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες του πλοίου διεξάγονται με τη «συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας» εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Προς επίρρωση της θέσης αυτής, επικαλείται τη γνωστή μονομερή επιστολή που έχει καταθέσει η Τουρκία στον ΟΗΕ, με την οποία προσδιορίζει αυθαίρετα τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι δύο ελληνικές αγγελίες περιλαμβάνουν «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς» σε περιοχές που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σταθμού της Αττάλειας για την έκδοση ναυτικών αγγελιών.

Η Τουρκικη NAVTEX

TURNHOS N/W: 1067/26

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

1. Το πλοίο S/V KOBI RUEGG, με σημαία Μπαχαμών (MMSI: 311006683, IMO: 9713753), διεξάγει γεωφυσικές έρευνες για συστήματα καλωδίων, με τη συγκατάθεση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα εξωτερικά όρια της εν λόγω υφαλοκρηπίδας έχουν γνωστοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη μέσω επιστολής με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2020 και αριθμό αναφοράς A/74/757.

2. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε τα μηνύματα NAVTEX με αριθμούς HA78-1361/26 και HA79-1362/26, τα οποία περιλαμβάνουν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς στην περιοχή εξυπηρέτησης του τουρκικού NAVTEX. Ο σταθμός NAVTEX της Αττάλειας είναι αρμόδιος να εκπέμπει μηνύματα NAVTEX στην εν λόγω περιοχή.

Οι Ελληνικες NAVTEX

ZCZC HA78

27 Οκτωβρίου 2026, 12:10 UTC

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΑ NAVWARN 1361/26

1. Ακυρώνεται η ναυτική αγγελία NAVWARN HA61-1337/26 του Ηρακλείου.

2. Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26, το οποίο αφορά γεωφυσικές έρευνες από το ερευνητικό πλοίο S/V KOBI RUEGG (MMSI: 311000683, IMO: 9713753), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν τις παρακάτω συντεταγμένες.

Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω συντεταγμένων και, συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες που παρατίθενται κατωτέρω, βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό Νόμο 4001/2011.

….3. Οι εν λόγω γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ελληνική άδεια υπ’ αριθ. 2461/2.10.2026.

3. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ελληνικής υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκπομπής μηνυμάτων NAVTEX.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το μήνυμα NAVTEX FA49-1050/26 είναι άκυρο και ανίσχυρο.

ZCZC HA79

27 Οκτωβρίου 2026, 12:15 UTC

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΑ NAVWARN 1362/26

1. Ακυρώνεται η ναυτική αγγελία NAVWARN HA67-1343/26 του Ηρακλείου.

2. Νοτιοανατολικά της Κρήτης

Θα πραγματοποιηθούν υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο KOBI RUEGG.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, από τις 27 Οκτωβρίου 2026 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Στη γραμμή μεταξύ των σημείων:

ZCZC HA78

271210 UTC OCT 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1361/26

1. CANCEL IRAKLEIO NAVWARN HA61-1337/26

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED

NAVTEX MESSAGE FA49-1050/26, WHICH IS

REFERRING TO GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS

BY S/V KOBI RUEGG (MMSI: 311000683, IMO:9713753),

ALONG LINES JOINING COORDINATES, THE VAST MAJORITY

OF WHICH AND SPECIFICALLY THE COORDINATES

DETAILED BELOW FALL WITHIN GREEK CONTINENTAL SHELF

AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AS DETERMINED BY

INTERNATIONAL LAW AND THE GREEK LAW NO. 4001/2011.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-11.530N 026-32.399E

34-16.332N 027-03.887E

34-17.895N 027-27.643E

34-29.567N 027-52.134E

34-42.702N 028-22.867E

34-49.213N 028-45.519E

34-46.984N 029-02.243E

34-45.815N 029-14.525E

34-46.097N 029-28.468E

34-49.453N 029-35.239E

34-49.608N 029-43.556E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-31.171N 026-20.138E

34-32.023N 026-23.520E

34-35.916N 026-32.448E

34-39.246N 026-41.671E

34-42.953N 026-56.424E

34-43.154N 027-11.148E

34-42.859N 027-15.839E

34-39.386N 027-27.242E

34-39.366N 027-32.658E

34-48.390N 027-56.161E

34-53.563N 028-07.781E

34-56.801N 028-12.640E

35-01.616N 028-21.956E

35-01.544N 028-29.619E

35-02.025N 028-34.327E

35-01.038N 028-38.393E

35-02.001N 028-44.856E

35-07.463N 028-53.982E

35-08.823N 028-58.017E

35-09.058N 028-59.961E

35-07.177N 029-36.033E

3. THESE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS IN THE AREA OF

THE GREEK CONTINENTAL SHELF AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SPECIFIED

IN THE GREEK PERMIT NO. 2461/2.10.2026.

3. MOREOVER THE AFOREMENTIONED LINES FALL WITHIN

THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX

STATION HAS THE EXCLUSIVE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

4. TAKING INTO ACCOUNT THE ABOVE MENTIONED THE

NAVTEX MESSAGE FA49-1050/26 IS NULL AND VOID.

5. CANCEL THIS MSG UFN.

NNNN

ZCZC HA79

271215 UTC OCT 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1362/26

1.CANCEL IRAKLEIO NAVWARN HA67-1343/26

2.SOUTHEAST CRETAN SEA

UNDERWATER SURVEY FOR FIBER OPTIC CABLE INSTALLATION

BY THE VESSEL’KOBI RUEGG’

THE SURVEY WILL TAKE PLACE IN AREAS

FALLING WITHIN THE GREEK

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

AND CONTINENTAL SHELF

FROM 27 OCT 26 UNTIL 06 NOV 26

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34 10.53N 026-32.39E

34-16.33N 027-03.88E

34-17.89N 027-27.64E

34-27.93N 027-48.71E

34-42.70N 028-22.86E

34-49.21N 028-45.51E

34-45.81N 029-14.52E

34-46.09N 029-28.46E

34-49.45N 029-35.23E

34-49.60N 029-53.55E

34-47.22N 029-58.53E

AND IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-30.93N 026-19.19E

34-42.95N 026-56.42E

34-42.85N 027-15.83E

34-39.38N 027-27.24E

34-39.36N 027-32.65E

34-53.56N 028-07.78E

35-01.61N 028-21.95E

35-02.02N 028-34.32E

35-01.03N 028-38.39E

35-02.00N 028-44.85E

35-07.46N 028-53.98E

35-09.05N 028-59.96E

35-06.03N 029-53.97E

SAFETY DISTANCE REQUIRED 2 NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC NOV 26

NNNN

protothema.gr