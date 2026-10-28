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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεμεσό εξαιτίας συμπλοκής 30 ατόμων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές.

Σε σχετική ενημέρωση της Αστυνομίας, αναφέρεται ότι κατόπιν πληροφορίας σήμερα το μεσημέρι, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στην περιοχή Τέσσερα Φανάρια στην τουρκοκυπριακή συνοικία στη Λεμεσό.

Αιτία ήταν η καταγγελία για συμπλοκή 30 περίπου προσώπων στην περιοχή.

Για καταστολή της συμπλοκής τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη χρήση αντιοχλαγωγικών σπρέι, με αποτέλεσμα οι ύποπτοι να τραπούν σε φυγή.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και τις εξετάσεις για τον εντοπισμό των προσώπων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Σύμφωνα με αστυνομικές μας πληροφορίες, στη συμπλοκή φέρεται να ενεπλάκη ομάδα Τουρκοκυπρίων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή καθώς και τα αίτια που την προκάλεσαν, εξετάζονται από την Αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων προσώπων.