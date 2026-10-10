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Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και την ασφάλεια ενός μόνιμου σπιτιού, αναζητούν 130 σκυλάκια που φιλοξενούνται σήμερα στον Χώρο Προσωρινής Φύλαξης Σκύλων των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμειας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ο Δήμος Λευκωσίας αποφάσισε να βοηθήσει αυτές τις ψυχές που ψάχνουν την παντοτινή τους οικογένεια, καλύπτοντας πλήρως το πακέτο υιοθεσίας για 35 από αυτά τα σκυλάκια.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως μια σανίδα σωτηρίας σε μια περίοδο που το καταφύγιο «Simba Animal Aid Cyprus» έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο χωρητικότητας του, με τον Δήμο να επιδοτεί ένα πλήρες πακέτο κτηνιατρικής φροντίδας για να διευκολύνει τους πολίτες που θέλουν να ανοίξουν το σπίτι τους σε έναν τετράποδο φίλο.

Η εκστρατεία του Δήμου Λευκωσίας

Η πρόεδρος της επιτροπής Πράσινης Μετάβασης και Ευημερίας των Ζώων του Δήμου Λευκωσίας, Λίνα Φενερίδου, σε δηλώσεις της στον «Φ», μίλησε για την εκστρατεία λέγοντας πως «ο στόχος είναι να δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία στα σκυλάκια να αποκτήσουν ένα σπίτι, μια οικογένεια, και να μην βρίσκονται σε έναν χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Γι’ αυτό και ξεχωρίσαμε ένα κονδύλι, μέσω του οποίου προσφέρουμε για 35 σκυλάκια ένα πλήρες πακέτο υιοθεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τη στείρωση του ζώου και ένα πλήρως ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας».

«Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μία καλή αρχή και για ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν και αγαπούν τα ζώα, αλλά ίσως δυσκολεύονται οικονομικά», πρόσθεσε.

Η κ. Φενερίδου εξήγησε πως υπάρχει πρόγραμμα και σχεδιασμός για επέκταση του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες εγκαταστάσεις, αλλά ο πρωταρχικός σκοπός είναι να μην μένουν τα σκυλάκια σε τέτοιους χώρους.

«Γι’ αυτό και κάνουμε αυτή την εκστρατεία», συνέχισε, παροτρύνοντας τον κόσμο να υιοθετεί σκυλάκια που έχουν πραγματικά την ανάγκη να αγαπηθούν και να μην αγοράζει.

Η κ. Φενερίδου ευχήθηκε και «τα 35 να βρουν το παντοτινό τους σπίτι. Γιατί κάθε σκυλάκι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία».

Εκ μέρους του Simba Animal Aid Cyprus, μίλησε στον «Φ» η Ραφαέλλα Κυριάκου. Ερωτηθείσα σχετικά, εξήγησε πως το πακέτο υιοθεσίας που παρέχει ο Δήμος μέσω της εκστρατείας του «περιλαμβάνει στείρωση, microchip, εμβόλιο και αιματολογικές εξετάσεις. Οπότε το σκυλάκι θα είναι έτοιμο με ό,τι χρειάζεται μέχρι τη στιγμή που θα υιοθετηθεί. Αν είναι κουταβάκι, θα στειρωθεί όταν φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, ενώ αν είναι ενήλικο, θα είναι ήδη στειρωμένο».

Ουσιαστικά, όπως είπε, ο Δήμος πληρώνει το πακέτο υιοθεσίας για 35 σκύλους που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Κανονικά, πρόσθεσε, το πακέτο κοστίζει €200 και καλύπτει μέρος των κτηνιατρικών εξόδων του ζώου.

Τι μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 99 657631 ή να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή του χώρου, για να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα σκυλάκια και να διευθετήσουν μία επίσκεψη, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τα ζωάκια που αναμένουν με ανυπομονησία να βρουν το νέο τους σπίτι.

Όπως τόνισε η κ. Κυριάκου, υπάρχει μία διαδικασία που πρέπει να προηγηθεί για να διαφανεί εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κατάλληλος για να υιοθετήσει.

«Δεν σημαίνει ότι όποιος έρθει θα πάρει σκυλάκι. Αν δεν είναι κατάλληλος, δεν θα πάρει. Γίνεται ένας έλεγχος πρώτα. Εξαρτάται από τον σκύλο. Αν μιλάμε για ένα μικρό σκυλάκι, εννοείται ότι θα πρέπει να ζει μέσα στο σπίτι. Θα προτιμούσαμε όλα τα σκυλάκια να ζουν μέσα στο σπίτι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι για κάποια ίσως αυτό να μην είναι εφικτό. Θα γίνει ένας έλεγχος σπιτιού, να δούμε τον φράκτη, να δούμε πού θα ζει ο σκύλος. Σίγουρα δεν θα δώσουμε έναν σκύλο για να ζει δεμένος ή σε ένα κλουβί. Πρέπει να πάει κάπου όπου οι συνθήκες θα είναι καλύτερες από αυτές του καταφυγίου», εξήγησε.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «δεν είναι όλοι οι σκύλοι κατάλληλοι για όλες τις οικογένειες και δεν είναι όλες οι οικογένειες κατάλληλες για όλους τους σκύλους». Γι’ αυτό και γίνεται μία συζήτηση για να δουν τι ψάχνουν, ποιες είναι οι συνθήκες ζωής τους και πόσες ώρες λείπουν από το σπίτι, ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος σκύλος για την κάθε οικογένεια.

Ally, 5 ετών.

Antony, 1,5 ετών.

Arnold, 7 ετών.

Artie, 2 ετών.

Billy, 4 ετών.

Curly, 12 ετών.

Gabriella, 2 ετών.

Koullis, 1.5 ετών.

Nugget, 1 ετών.

«Πνιγήκαμε»: 130 σκύλοι σε καταφύγιο που έχει χώρο για 60

Ο χώρος ανήκει στους δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμειας και σήμερα φιλοξενεί συνολικά 130 σκυλιά που μάζεψαν οι δήμοι ως αδέσποτα.

«Έχουμε κάνει ήδη μία επέκταση του καταφυγίου με την προσθήκη μεγάλων κλουβιών με τέντες, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα λειτουργούσαν ως χώροι εκτόνωσης για να βγαίνουν οι σκύλοι να παίζουν. Ωστόσο, τώρα, λόγω του μεγάλου αριθμού ζώων, έχουμε σκύλους που ζουν μόνιμα εκεί. Η χωρητικότητα βάσει κλουβιών και όχι ανοικτών χώρων είναι για 60 σκυλιά και σήμερα φιλοξενούμε 130. Νομίζω 60 σκυλιά είχαμε μόνο τον καιρό που άνοιξε το καταφύγιο. Μέχρι τα 80 είμαστε καλά σε θέμα χώρου. Τώρα πνιγήκαμε».

Η κ. Κυριάκου εξήγησε πως η ομάδα «Simba Animal Aid Cyprus» ουσιαστικά διαχειρίζεται τον χώρο. Όπως είπε, «οι δήμοι καλύπτουν τα έξοδα των σκύλων για τις πρώτες 30 μέρες. Από εκεί και πέρα τα καλύπτουμε εμείς. Έχουμε σκύλους που είναι μαζί μας σχεδόν δύο χρόνια. Έχουμε σκύλους με προβλήματα υγείας που πρέπει να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή μόνιμα. Έχουμε σκύλο με θέματα καρδιάς που είναι σταθερά σε μια αγωγή με φάρμακα, συχνές αναλύσεις και υπέρηχους. Έχουμε σκύλο με νευρολογικό θέμα που πρέπει να παίρνει ψυχοφάρμακα. Αυτά τα έξοδα είναι καθαρά πάνω μας. Όπως και η προετοιμασία ενός σκύλου για υιοθεσία, δηλαδή τα microchip, τα εμβόλια και οι στειρώσεις. Έχουμε συνεργασίες με κτηνιάτρους, αλλά τα έξοδα είναι τεράστια λόγω του μεγάλου αριθμού σκυλιών που έχουμε. Στηριζόμαστε σε δωρεές και χορηγίες».

Ερωτηθείσα πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, είπε πως «κάποιος μπορεί να δωρίσει τροφές, χρήματα για κτηνιατρικά έξοδα ή ακόμη και να φιλοξενήσει σκυλάκια. Μπορεί απλά να έρθει εδώ το Σάββατο και να βγάλει κάποια σκυλάκια βόλτα. Με αυτόν τον τρόπο κοινωνικοποιούνται τα σκυλάκια, ενώ παράλληλα είναι ένας χρόνος που καθαρίζει το μυαλό τους από το περιβάλλον του καταφυγίου. Χρειάζονται αυτές τις στιγμές έξω. Άρα ακόμα και τον χρόνο του να διαθέσει κάποιος, είναι σημαντική βοήθεια».

Όπως εξήγησε, «υπάρχει το σταθερό προσωπικό, αλλά είναι απαραίτητη η βοήθεια των εθελοντών. Υπάρχει ενδιαφέρον· έρχεται αρκετός κόσμος και βοηθά με τις βόλτες και την κοινωνικοποίηση».

Στο εξωτερικό οι πλείστες υιοθεσίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα σκυλάκια υιοθετούνται από οικογένειες στο εξωτερικό. Το καταφύγιο συνεργάζεται με δύο φιλοζωικές οργανώσεις στην Αγγλία, με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποιούνται 15 με 30 υιοθεσίες τον μήνα.

Σύμφωνα με την κ. Κυριάκου, οι Κύπριοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την υιοθεσία ακόμη. Όπως είπε, «ο κόσμος πρέπει να δώσει μια ευκαιρία στα αδέσποτα και να μην αγοράζει. Η αγάπη που προσφέρουν τα αδέσποτα είναι διαφορετική. Καταλαβαίνουν ότι τα έσωσες και προσπαθούν να σε ευχαριστήσουν. Απλά ας τους δώσουν μια ευκαιρία. Να έρθουν να τα δουν και, αν ενδιαφέρονται πραγματικά να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι, στο καταφύγιο θα βρουν αυτό που ψάχνουν».

«Να ξέρουν όμως», πρόσθεσε, «ότι είναι απόφαση ζωής. Πριν υιοθετήσεις πρέπει να είσαι σίγουρος ότι γι’ αυτή την ψυχή θα είσαι εκεί και θα της προσφέρεις ό,τι χρειάζεται».

«Το μόνο που θέλουν τα αδέσποτα είναι απλά μια ευκαιρία», κατέληξε.

Σημειώνεται πως για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες του Simba Animal Aid Cyprus στο Facebook και στο Instagram.