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Οικογένεια απευθύνει έκκληση για εντοπισμό του σκύλου της, ο οποίος χάθηκε, ή ενδεχομένως κλάπηκε, από το σπίτι του στην Περιστερώνα, την 1η Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για ένα γερμανικό ποιμενικό, θηλυκού γένους, που ακούει στο όνομα «Μπο».

Η οικογένεια αναζητεί το σκυλάκι από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του, με συγγενικά πρόσωπα να πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες με αυτοκίνητα στην Περιστερώνα και τις γύρω περιοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια κινητοποίησης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναρτήσεις έχουν ήδη δημοσιευθεί στο Facebook, μεταξύ άλλων σε ομάδες για χαμένα κατοικίδια, καθώς και στο Instagram και το TikTok, σε μια προσπάθεια η πληροφορία να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση προς οποιονδήποτε κινείται στην Περιστερώνα ή στις γύρω περιοχές να έχει τα μάτια του ανοικτά και να επικοινωνήσει άμεσα σε περίπτωση που έχει δει το σκυλάκι ή γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Μάλιστα, δίνεται αμοιβή 500 ευρώ σε οποιοδήποτε πρόσωπο τον εντοπίσει.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99570614 / 99275226 / 99413035.

Ακόμη και μια πληροφορία που μπορεί αρχικά να φαίνεται ασήμαντη ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για να επιστρέψει το σκυλάκι στην οικογένειά του.