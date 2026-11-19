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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση Έπσταϊν, καθώς η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για διακίνηση γυναικών στο Μπαλμόραλ, το ιδιωτικό βασιλικό κτήμα στη Σκωτία.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η αρχηγός της Police Scotland, Τζο Φάρελ, σε δηλώσεις της στο Sky News.

BREAKING: Police are "examining" claims of women being trafficked by Jeffrey Epstein on the King's private Scottish estate, Sky News understands.



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Η Police Scotland, η μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη της χώρας εκτός Λονδίνου, δήλωσε ότι έχει λάβει «πληροφορίες» σχετικά με τον πρώην πρίγκιπα, οι οποίες αφορούν το Μπαλμόραλ, στη βορειοανατολική Σκωτία.

Φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα στο παρελθόν από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου φέρονται να απεικονίζουν τον Έπσταϊν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων, στο βασιλικό κτήμα το 1999.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της από τότε που ήρθαν στο φως οι καταγγελίες, η αρχηγός της Αστυνομίας, Τζο Φάρελ, δήλωσε στο Sky News: «Θα προχωρήσουμε στην εξέταση της υπόθεσης και θα καθορίσουμε ποιες ενέργειες πρέπει να… αναληφθούν».

Είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία επιβεβαιώνει δημόσια ότι η έρευνα για το Μπαλμόραλ εξετάζει καταγγελία περί εμπορίας ανθρώπων, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται ο αδελφός του βασιλιά και ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν.

Το «πολύτιμο» καταφύγιο που πλέον μπαίνει στο παιχνίδι των ερευνών

Το κάστρο Μπαλμόραλ ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια από το 1852, όταν η βασίλισσα Βικτώρια και ο πρίγκιπας Αλβέρτος απέκτησαν το κτήμα. Έχει χαρακτηριστεί «πολύτιμο καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας» και είναι το μέρος όπου πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, σε ηλικία 96 ετών, το 2022.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του, πέρυσι, τόσο τον τίτλο του πρίγκιπα όσο και τον τίτλο του δούκα της Υόρκης, εξαιτίας της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην δούκας της Υόρκης συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Η σύλληψη έγινε έπειτα από ισχυρισμούς ότι είχε διαβιβάσει ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Άντριου ανακρίθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη πράξη.

Διετέλεσε ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις από το 2001 έως το 2011, οπότε και παραιτήθηκε, εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Παράλληλα, η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον πρώην δούκα, ενώ βρισκόταν υπό τον έλεγχο της καταδικασμένης για σεξουαλική διακίνηση γυναικών Γκισλέιν Μάξγουελ, έλαβε από τον Άντριου αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών το 2022, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για αστική αγωγή που είχε καταθέσει στις ΗΠΑ.

iefimerida.gr