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ΑΠΟ την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, έχουν προκύψει πολλά ζητήματα, που αφορούν και την Κύπρο. Κυρίως το θέμα της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης ενώ σε σχέση με το Κυπριακό, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις ( όχι δημόσια), υποστήριξε τις προσπάθειες για να προχωρήσει η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι από μόνη της σημαντική. Καθίσταται πιο σημαντική σε περίπτωση που αυτή, στο τέλος, έχει και αποτέλεσμα. Και είχε αποτέλεσμα. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση ( συνέντευξη στην «Καθημερινή» Αθηνών) και άφησε προδήλως να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν να γίνει τούτο. Παράλληλα, ήταν ξεκάθαρο, από τα όσα ανέφερε, ότι στηρίζει το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

ΔΕΝ μπορούμε να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των συζητήσεων του κ. Ρούμπιο στην Αθήνα, μπορούμε ωστόσο, να αξιολογήσουμε τα όσα δημοσίως αναφέρθηκαν. Και μπορούμε να αξιολογήσουμε και την επόμενη ημέρα, που αφορά το θέμα των σχέσεων και το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

ΣΕ σχέση με την Ηλεκτρική Διασύνδεση, θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και τα όσα ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διαμήνυσε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Παράλληλα αποκάλυψε τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον «Σκάι», σημείωσε με νόημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, με το συγκεκριμένο καλώδιο να έχει προοπτική επέκτασης μέχρι το Ισραήλ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε σχέση και με τα επόμενα βήματα του έργου.

ΒΕΒΑΙΩΣ σε ότι αφορά την υλοποίηση του έργου, επειδή έχουμε ξανακούσει δημόσιες τοποθετήσεις, θα αναμένουμε στην πράξη τι θα γίνει. Όλα, άλλωστε, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η Αθήνα, συνεπώς, θα κριθεί από το εάν θα προχωρήσει και με ποια δεδομένα θα γίνει τούτο σε σχέση και με την Άγκυρα.

ΣΥΜΦΩΝΑ με όλες τις ενδείξεις τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κινήσεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των εργασιών του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης. Θα αναμένουμε. Κρατάμε, πάντως, τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.