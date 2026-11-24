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Διαγωνισμό για την πρόσληψη σχεδόν 100 δεσμοφυλάκων θα προκηρύξει εντός Δεκεμβρίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ανακοίνωσε απαντώντας στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Κεντρικές Φυλακές. Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να αποφοιτήσουν από τη Σχολή Δεσμοφυλάκων 44 νέοι δεσμοφύλακες.

Το Υπουργείο ανέφερε ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα και αδυναμίες που είχε διαπιστώσει ο υπουργός σε επανειλημμένες επισκέψεις του στις Φυλακές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης είχαν δρομολογηθεί πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Για την αποσυμφόρηση των Φυλακών, το Υπουργείο αναφέρει ότι εφαρμόζεται, με την έγκριση της Γενικής Εισαγγελίας, μέτρο αποφυλάκισης ελαφροποινιτών μετά την έκτιση του 50% της ποινής τους.

Στα κελιά έχουν τοποθετηθεί ειδικές κλίνες για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, ενώ λειτουργεί νέο ιατρείο και έχουν ενισχυθεί οι διαδικασίες καθαριότητας και απολύμανσης. Το Υπουργείο εξετάζει επίσης την ανάθεση της σίτισης των κρατουμένων σε εξωτερικό πάροχο μέσω συμφωνίας-πλαισίου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των γευμάτων και των συνθηκών υγιεινής, καθώς και την καλύτερη διαχείριση των δαπανών.

Το Υπουργείο τοποθετεί τον στόχο ολοκλήρωσης της ξεχωριστής εγκατάστασης κράτησης ανηλίκων στον Οκτώβριο του 2027. Για τη στελέχωση και λειτουργία της έχουν εγκριθεί δύο θέσεις, στις μισθολογικές κλίμακες Α11 και Α13.

Ο νέος διευθυντής του Τμήματος Φυλακών ανέλαβε καθήκοντα στις 2 Νοεμβρίου, έπειτα από διαδικασία πρόσληψης διάρκειας δέκα μηνών. Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι έχει αναβαθμίσει τα προγράμματα της Σχολής Δεσμοφυλάκων, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, προχωρούν προγράμματα κατάρτισης κρατουμένων σε τεχνικά επαγγέλματα, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, προχωρεί η διαδικασία δημιουργίας του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος. Ο σχεδιασμός προβλέπει κατάλληλο διαχωρισμό των κρατουμένων, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό, υποδομές εκπαίδευσης, εργασίας, θεραπείας, άθλησης και πολιτισμού, καθώς και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι παραμένουν προβλήματα και αναφέρει ότι μέχρι την ολοκλήρωση του νέου συγκροτήματος θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. «Η στέρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής της ποινής», καταλήγει η ανακοίνωση.