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Νόμιμα έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο τα πρόστιμα που επέβαλε σε δικηγορική εταιρεία ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ακυρώνοντας απόφαση άλλου δικαστηρίου τα οποία έκρινε ως παράνομα.

Πρόκειται για πρόστιμο ύψους €90.000 που επιβλήθηκε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο σε δικηγορική εταιρεία την οποία καταδίκασε το 2022 σε εννιά κατηγορίες, δυνάμει των προνοιών του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, Ν.188(I)/2007.

Η εταιρεία με αίτησή της σε δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξασφάλισε διάταγμα σερτιοράρι με το οποίο πέτυχε την ακύρωση της απόφασης αυτής. Ο Σύλλογος εξασφάλισε άδεια και καταχώρησε έφεση, όπου προχθές πέτυχε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης.

Ο Σύλλογος ήγειρε ζήτημα δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για αναθεώρηση της απόφασής του, στο πλαίσιο της άσκησης της προνομιακής του εξουσίας δυνάμει του Άρθρου 155.4 του Συντάγματος, των αποφάσεων του Συμβουλίου στο πλαίσιο του Ν.188(I)/2007.

Το Ανώτατο Δικαστήριο με σύνθεση τριών δικαστών, αποφάνθηκε ότι το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ως Εποπτική Αρχή στο πλαίσιο του άρθρου 59 του Ν.188(Ι)/2007, είναι διοικητική και η διοικητική Αρχή μπορεί να εκπροσωπείται και να έχει λόγο στη διαδικασία ελέγχου των αποφάσεών της. Κατά προέκταση, και εφόσον η απόφαση του Συμβουλίου, ως διοικητική πράξη, προσβάλλεται με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου από το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο της προνομιακής του δικαιοδοσίας δυνάμει του Άρθρου 155.4 του Συντάγματος.

Είναι απόφαση των τριών δικαστών του Ανωτάτου ότι εν προκειμένω το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα certiorari ακυρώνοντας την απόφαση του Συμβουλίου ημερ.3.10.2022, ενώ δεν είχε προς τούτο δικαιοδοσία. Μετά την εξέλιξη αυτή ακύρωσε την απόφαση με την οποία ανατράπηκε το πρόστιμο.

Σε δεύτερη παρόμοια υπόθεση, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είχε επιβάλει πρόστιμο €19.000 σε άλλη δικηγορική εταιρεία επί της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή του νόμου περί παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία αντέδρασε και εξασφάλισε ακύρωση της απόφασης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος ζήτησε με αίτησή του άδεια για έφεση την οποία και εξασφάλισε για να ακυρώσει την πρώτη απόφαση, με το ίδιο σκεπτικό.