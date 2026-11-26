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Πρόστιμα ύψους 471,9 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε «στα καρτέλ αρωμάτων» η Ευρωπαϊκή Ένωση και 101,5 εκατομμύριων ευρώ η Βρετανία.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ στόχευαν ελβετικές και μία αμερικανική εταιρεία.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι η έρευνά της διαπίστωσε ότι αντάλλασσαν πληροφορίες επί χρόνια σχετικά με τις τιμές, το κόστος και άλλες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Περιλάμβανε λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές τους με έναν βρετανικό γίγαντα καταναλωτικών αγαθών, τον μεγαλύτερο αγοραστή καταναλωτικών αρωμάτων παγκοσμίως.

«Αυτό πιθανότατα έβλαψε και αύξησε το κόστος για τους πελάτες τους που χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για να φτιάχνουν καθημερινά καταναλωτικά αγαθά όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού» δήλωσε η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

«Οι Ευρωπαίοι πλήρωναν περισσότερα»

«Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη μπορεί να πλήρωναν περισσότερα για τα εβδομαδιαία ψώνια τους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό» ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Τα αρώματα χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες καθημερινά καταναλωτικά αγαθά, όπως είδη προσωπικής φροντίδας και απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων.

Το ύψος των προστίμων λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι και οι τρεις εταιρείες συνεργάστηκαν με την επιτροπή και «αναγνώρισαν τη συμμετοχή τους στο καρτέλ και την ευθύνη τους», ανέφερε η επιτροπή.

Η σύμπραξη διήρκεσε από το 2019 έως το 2023 και κάλυπτε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που περιλαμβάνει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται το France24, η ΕΕ διενήργησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους τον Μάρτιο του 2023 και η επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα τον Νοέμβριο του 2025, σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ελβετίας.

«Η συμπεριφορά δεν περιλάμβανε συμφωνία καθορισμού τιμών» ανέφερε η ομάδα.

«Αυτοί ήταν σημαντικοί διεθνείς προμηθευτές που συζητούσαν πληροφορίες που θα έπρεπε να είχαν παραμείνει εμπιστευτικές» δήλωσε η Τζουλιέτ Ένσερ, εκτελεστική διευθύντρια της Βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών.

«Οι ανταγωνιστές πρέπει να ανταγωνίζονται, όχι να συντονίζονται κεκλεισμένων των θυρών», πρόσθεσε.

cnn.gr