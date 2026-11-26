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Ζούμε περισσότερο από τον μέσο Ευρωπαίο, καταγράφουμε τη χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουμε, στη μεγάλη μας πλειονότητα, υγιείς, παρά το γεγονός ότι σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες στην Κύπρο αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Δεν ασκούμαστε αρκετά, δεν καταναλώνουμε συχνά φρούτα και λαχανικά, περισσότεροι από τους μισούς έχουμε υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία και διανύουμε περισσότερα χρόνια μετά τα 65 με προβλήματα υγείας που περιορίζουν τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Μειώσαμε σημαντικά τις απευθείας πληρωμές των ασθενών μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ, αυξήσαμε τις δαπάνες για την Υγεία, πληθαίνουν οι γιατροί και οι οδοντίατροι, αλλά είμαστε πολύ πίσω σε νοσηλευτές.

Αυξάνεται η χειρουργική δραστηριότητα, καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις στην πληρότητα δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων και υστερούμε στη διαθεσιμότητα συγκρίσιμων στοιχείων για την ποιότητα και την ασφάλεια της περίθαλψης.

Μια Κύπρο με αντιθέσεις και παράδοξα παρουσιάζει η νέα, 229 σελίδων, έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2026».

Δηλώνουμε υγιείς, αλλά έχουμε χρόνια προβλήματα υγείας

Το 75% των Κυπρίων αξιολογεί την υγεία του ως καλή ή πολύ καλή, έναντι 68% στην ΕΕ. Την ίδια ώρα, χρόνιο πρόβλημα υγείας αναφέρει το 44,6%, έναντι 36,5% στην ΕΕ.

Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία για τις καθημερινές συνήθειες των Κυπρίων (Κύπρος – ΕΕ):

Υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία: 51,9% – 51,7%.

Καθόλου σωματική δραστηριότητα εκτός εργασίας: 29,7% – 26,4%.

Καθημερινή κατανάλωση λαχανικών: 45,9% – 58,3%.

Καθημερινή κατανάλωση φρούτων: 57,6% – 59,5%.

Καθημερινό κάπνισμα: 21,2% – 17,1%.

Στο κάπνισμα, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων κυπριακών στοιχείων, τα οποία αφορούν το 2019, η μεγαλύτερη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καταγράφεται στους άνδρες.

Ανησυχητικά δεδομένα για παιδιά και εφήβους

Το 41,9% των παιδιών ηλικίας 6-9 ετών στην Κύπρο έχει υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, έναντι 28,7% στην ΕΕ. Στα αγόρια το ποσοστό φθάνει στο 47,9% (ΕΕ 30,2%) και στα κορίτσια στο 36,2% (ΕΕ 27,2%).

Καλή ψυχική ευεξία καταγράφεται στο 49% των εφήβων 15-16 ετών, έναντι 56,8% στην ΕΕ, με ιδιαίτερα ανησυχητική την εικόνα στα αγόρια (52%, έναντι 67,6%). Στα κορίτσια τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 46% και 46,1%.

Μεταξύ 2019 και 2024 αυξήθηκε η χρήση συμβατικών (από 14% σε 16%) και ηλεκτρονικών τσιγάρων (από 10,3% σε 15,8%) στους εφήβους.

Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι απαραίτητα καλύτερα

Με προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση τα 83,5 χρόνια το 2024, έναντι 81,5 στην ΕΕ, η Κύπρος καταλαμβάνει την τέταρτη υψηλότερη θέση.

Μετά τα 65, ωστόσο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες στην Κύπρο αναμένεται να ζήσουν περισσότερο από τους συνομηλίκους τους στην Ευρώπη, αλλά να διανύσουν λιγότερα χρόνια χωρίς περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

· Γυναίκες: 22,5 επιπλέον χρόνια ζωής (ΕΕ 21,8), εκ των οποίων 8,1 χωρίς περιορισμούς (ΕΕ 10,5).

· Άνδρες: 19,8 επιπλέον χρόνια (ΕΕ 18,4), εκ των οποίων 8,3 χωρίς περιορισμούς (ΕΕ 10).

Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν το 18,3% του πληθυσμού το 2025, έναντι 11,2% το 2000. Παρά τη γήρανση, οι δημόσιες δαπάνες μακροχρόνιας φροντίδας αντιστοιχούσαν το 2022 μόλις στο 0,2% του ΑΕΠ, έναντι 1,7% στην ΕΕ.

Θετικές επιδόσεις στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών

Τη χαμηλότερη ηλικιακά θνησιμότητα από καρκίνο στην ΕΕ, (βάσει σχετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται), καταγράφει η Κύπρος, με 181 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 233 στην ΕΕ.

Υψηλότερες από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους είναι και οι εκτιμήσεις πενταετούς επιβίωσης ασθενών με καρκίνο για την περίοδο 2015-2019:

· Μαστού: 89,1%, έναντι 85,6%.

· Παχέος εντέρου: 67,4%, έναντι 64%.

· Πνεύμονα: 24,7%, έναντι 20%.

Κατά περίπου 37% μειώθηκε μέσα σε μια δεκαετία η ηλικιακά εκτιμώμενη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, φθάνοντας στους 215 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 313 στην ΕΕ. Χαμηλή είναι και η καταγεγραμμένη θνησιμότητα από αυτοκτονίες (3,5, έναντι 10,4 ανά 100.000 κατοίκους).

Υστερούμε, ωστόσο, στην πρόληψη, με τη συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 50-69 ετών στα οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού να βρίσκεται στο 29,2%, έναντι 53,7% στην ΕΕ.

Η ζέστη απειλεί την υγεία των Κυπρίων

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τις υψηλότερες αναλογίες εκτιμώμενων θανάτων που αποδίδονται στη ζέστη συγκαταλέγεται η Κύπρος.

Το καλοκαίρι του 2024, η εκτιμώμενη θνησιμότητα που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες ανήλθε στους 236 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, έναντι περίπου 135 στην ΕΕ.

Πρόκειται για στατιστικές εκτιμήσεις της θνησιμότητας που αποδίδεται στη ζέστη και όχι για επίσημες καταγραφές θανάτων από θερμοπληξία.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι πολλοί από τους θανάτους μπορούν να προληφθούν.

Πολλοί γιατροί και οδοντίατροι, λίγοι νοσηλευτές

Τέταρτη στην ΕΕ σε αναλογία γιατρών στον πληθυσμό και δεύτερη σε αναλογία οδοντιάτρων, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τους αναλογικά λιγότερους νοσηλευτές.

Πρώτη σε αναλογία αποφοίτων Ιατρικής (35,9 ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 15,5 στην ΕΕ), η Κύπρος βρίσκεται στο κατώτατο άκρο της κατάταξης στους αποφοίτους Νοσηλευτικής (8,7, έναντι 39,1), έπειτα από σημαντική διαχρονική υποχώρηση.

Μεγάλες αποκλίσεις στα νοσοκομεία

Με 3,3 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 5,1 στην ΕΕ, η Κύπρος παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις στην πληρότητα των κλινών οξείας νοσηλείας μεταξύ δημόσιων (περίπου 76%) και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων (45%).

Μεταξύ 2021 και 2024 αυξήθηκε σημαντικά η αναλογία αρθροπλαστικών ισχίου (43%) και γόνατος (74%) στον πληθυσμό.

Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η αναλογία κλινών εντατικής θεραπείας ενηλίκων (18,5 ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 18,3), χωρίς να παρουσιάζονται συγκρίσιμα κυπριακά στοιχεία πληρότητας των ΜΕΘ. Τα δεδομένα για τις απεικονιστικές εξετάσεις αφορούν μόνο τον δημόσιο τομέα.

Αξιοποιούμε την ηλεκτρονική υγεία

Το 52% των Κυπρίων ηλικίας 16-74 ετών δήλωσε το 2024 ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες, έναντι 27,7% στην ΕΕ.

Υστερούμε, ωστόσο, στον δείκτη τεχνικής ωριμότητας πρόσβασης στα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας (79%, έναντι 87% στην ΕΕ το 2025).

Τα στοιχεία που μας λείπουν

Η Κύπρος απουσιάζει από σημαντικούς ευρωπαϊκούς δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της ασφάλειας των ασθενών, της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης και των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Δεν παρουσιάζονται συγκρίσιμα στοιχεία για χρόνους αναμονής για συγκεκριμένες επεμβάσεις, θνησιμότητα εντός καθορισμένου διαστήματος μετά την εισαγωγή για σοβαρές παθήσεις, δυσμενή αποτελέσματα μετά το εξιτήριο, απολαβές επαγγελματιών υγείας και ηλικιακή σύνθεση του νοσηλευτικού δυναμικού.

Η απουσία δεδομένων στη συγκεκριμένη έκθεση, δεν σημαίνει βεβαίως απαραίτητα ότι δεν συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο. Περιορίζει, όμως, τη δυνατότητα αξιολόγησης και σύγκρισης των επιδόσεων του συστήματός της Κύπρου.