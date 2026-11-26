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Υποχρεωτική είναι από τις 23 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή ειδικού εντύπου για την αποζημίωση, μέσω του ΓεΣΥ, πέντε καινοτόμων ενέσιμων αντιβιοτικών που χορηγούνται σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, με ανακοίνωσή του προς τους ειδικούς γιατρούς, τα νοσηλευτήρια, τους κωδικοποιητές και τα νοσοκομειακά φαρμακεία, ενημέρωσε ότι στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ έχει καταστεί υποχρεωτική η μεταφόρτωση του σχετικού εντύπου αποζημίωσης.

Χωρίς την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου δεν θα είναι πλέον εφικτή η καταχώριση απαίτησης αποζημίωσης για τους συγκεκριμένους κωδικούς φαρμάκων.

Η διαδικασία αφορά τα ακόλουθα αντιβιοτικά:

Daptomycin (350 mg).

Ceftolozane/Tazobactam (1 g/0,5 g).

Cefiderocol (1 g).

Ceftazidime/Avibactam (2.000 mg/500 mg).

Ceftaroline (600 mg).

Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας χορήγησης

Στο ειδικό έντυπο που συνοδεύει την ανακοίνωση του ΟΑΥ, ο θεράπων γιατρός καλείται να καταγράψει κατά πόσο το αίτημα αφορά έναρξη ή συνέχιση θεραπείας, το δοσολογικό σχήμα, την προβλεπόμενη διάρκεια της αγωγής και να τεκμηριώσει την ένδειξη χορήγησης του αντιβιοτικού.

Παράλληλα, καταγράφονται το σωματικό βάρος του ασθενούς, τα επίπεδα κρεατινίνης, τυχόν αλλεργίες και η αντιμικροβιακή αγωγή που ήδη λαμβάνει.

Ο γιατρός καλείται επίσης να διευκρινίσει κατά πόσο πρόκειται για στοχευμένη ή κατευθυνόμενη θεραπεία.

Στην περίπτωση της κατευθυνόμενης θεραπείας, στο έντυπο περιλαμβάνονται τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Προηγούμενος αποικισμός, εντός τριών μηνών, από πολυανθεκτικό παθογόνο για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπευτική επιλογή.

Προηγούμενη λοίμωξη, εντός τριών μηνών, από πολυανθεκτικό παθογόνο για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπευτική επιλογή.

Σηπτική καταπληξία ή ουδετεροπενικό εμπύρετο σε ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Για την κατευθυνόμενη θεραπεία, όπως αναφέρεται στο έντυπο, η έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις έως πέντε ημέρες, ενώ για τη συνέχιση της αγωγής απαιτείται μικροβιολογική τεκμηρίωση και μετατροπή της σε στοχευμένη θεραπεία.

Στο έντυπο προβλέπεται επίσης η καταγραφή του παθογόνου μικροοργανισμού, του βιολογικού δείγματος από το οποίο απομονώθηκε και η επισύναψη αντιβιογράμματος, όπου απαιτείται.

Αξιολόγηση από τις Ομάδες Επιμελητείας Αντιβιοτικών

Στη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος συμμετέχει μέλος της Ομάδας Επιμελητείας Αντιβιοτικών, το οποίο καλείται να αιτιολογήσει την εισήγησή του για έγκριση ή απόρριψη.

Πρόκειται για λοιμωξιολόγο ή, ελλείψει λοιμωξιολόγου, μικροβιολόγο ή γιατρό με ειδικό ενδιαφέρον στις λοιμώξεις.

Ξεχωριστό μέρος του εντύπου αφορά την αξιολόγηση του αιτήματος από τον ΟΑΥ, με καταγραφή της απόφασης, της αιτιολόγησης και των στοιχείων του λοιμωξιολόγου που αξιολόγησε το αίτημα.

Η ανακοίνωση του ΟΑΥ