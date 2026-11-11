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Πρεμιέρα έκαναν πριν από λίγες ημέρες στο Nox η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, εγκαινιάζοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας.

Οι δύο τραγουδίστριες ένωσαν τις φωνές τους στη σκηνή, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη τους εμφάνιση.

Η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή έναρξη, καθώς προσγειώθηκε στη σκηνή φορώντας μια κατακόκκινη δημιουργία με ουρά μήκους 17 μέτρων.

Το φαντασμαγορικό ρούχο αποτελεί δημιουργία της σχεδιάστριας Κατερίνας Κρομμυδάκη, η οποία μέσω ανάρτησής της, ευχαρίστησε την Δέσποινα Βανδή.

Η ανάρτηση της σχεδιάστριας Κατερίνας Κρομμυδάκη που δημιούργησε το φόρεμα της Δέσποινας Βανδή



«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή δημιούργησα το ρούχο της Δέσποινας Βανδή @desp1navandi για τη φαντασμαγορική έναρξη του φετινού της προγράμματος στο Nox @noxathens

Μια υπέροχη δημιουργική συνεργασία με τον αγαπημένο μου Γιώργο Λύρα @george_lyras , έναν άνθρωπο που εκτιμώ βαθιά και με τον οποίο χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που συνεργάζομαι. Η έμπνευση, το ταλέντο και η αισθητική του αποτελούν για μένα μια διαρκή πηγή δημιουργίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Δέσποινα Βανδή για την εμπιστοσύνη της. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά και τιμή να δημιουργώ για εκείνη.

Στην αγαπημένη μου Κατερίνα Ανδρικοπούλου @kandrikopoulou , που συντονίζει τα πάντα με μοναδικό τρόπο και φροντίζει κάθε λεπτομέρεια, και στη Μαρία Σαρρή @ms_marysarri , που με γνώση, αφοσίωση και αγάπη δίνει ζωή σε κάθε σχεδιαστική μου ιδέα.

Και φυσικά, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Γιώργο Λύρα για την έμπνευση, το όραμα και την υπέροχη δημιουργική μας σύμπραξη.

Γιατί πίσω από κάθε όμορφη δημιουργία βρίσκονται άνθρωποι που μοιράζονται το ίδιο πάθος, την ίδια αισθητική και την αγάπη για αυτό που κάνουν».

Σε ανάρτησή της μετά την πρεμιέρα, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα. «Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια όσα έζησα μαζί σας σε αυτή τη μαγική πρεμιέρα! Σας ευχαριστώ» έγραψε.

iefimerida.gr