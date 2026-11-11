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Η ουσιαστική στήριξη του συνόλου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών μας Ιδρυμάτων αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τον χαιρετισμό της στην Τελετή Αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το βράδυ της Τρίτης, στη Λευκωσία.

«Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας και, από την ίδρυσή του το 2002, έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες», σημείωσε. «Ως το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έχει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο και αξιόλογα επιτεύγματα», πρόσθεσε.

«Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε μεγάλο αριθμό τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων και οργανισμών», είπε η Υπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας ότι «η συμμετοχή αυτή έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατηγικών συνεργασιών και δράσεων, οι οποίες παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων εκπαιδευτικών αναγκών».

«Σημαντικό επίτευγμα του ΑΠΚΥ», συνέχισε, «αποτελεί η συμμετοχή του στη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Open EU, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής, πράσινης και κοινωνικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών και ευκαιρίες διά βίου μάθησης».

Την ίδια στιγμή, ανέφερε, «ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και αξιοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις της διαδικτυακής διδασκαλίας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ψηφιακό περιβάλλον μάθησης και να εδραιωθεί, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

«Το ΑΠΚΥ υλοποιεί σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων με εξωτερική χρηματοδότηση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συμβολή του στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας», επeσήμανε η Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι «τα έργα αυτά επικεντρώνονται σε πρωτοποριακούς τομείς, όπως η Κυβερνοασφάλεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στην προώθηση τεχνολογικών εξελίξεων και στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων».

«Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών και, μέσα από ένα πλήθος εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών, επιδιώκει να ενισχύσει την ευρύτερη προσφορά και παρουσία του στα κοινωνικά δρώμενα», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, η Υπουργός Παιδείας επαίνεσε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο, τους ακαδημαϊκούς, το διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. «Με την εμπειρογνωμοσύνη, την αφοσίωση και τη συστηματική προσήλωσή τους στο έργο τους, έχουν επιτύχει υψηλές αξιολογήσεις, την εγκαθίδρυση νέων εδρών από διεθνείς οργανισμούς στο Πανεπιστήμιο, καθώς και τη συνεχή αυξητική τάση στην προσέλκυση ακαδημαϊκών και φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό», τόνισε.

Εν συνεχεία, σημείωσε ότι «η ουσιαστική στήριξη του συνόλου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών μας Ιδρυμάτων αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα». «Η εξωστρέφεια, η σημαντικότητα του επιστημονικού έργου που επιτελείται και η σταθερή πορεία του Πανεπιστημίου προς την αριστεία συμβάλλουν αναμφίβολα στην επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για την περαιτέρω προαγωγή, αναβάθμιση και διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη χώρα μας», επeσήμανε.

«Όπως καταγράφεται στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησής μας, θέλουμε και μπορούμε να μετατρέψουμε το νησί μας σε ένα ποιοτικό και αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο», ανέφερε η Αθηνά Μιχαηλίδου. «Θέλουμε και μπορούμε να καταστήσουμε την Κύπρο μας πρωταγωνίστρια στον ανταγωνιστικό διεθνή χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», πρόσθεσε. «Αυτός, άλλωστε, είναι και ο πυρήνας του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο θέτει ως στόχους τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, την ακαδημαϊκή αριστεία, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τη διασύνδεση των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ) εργάζονται συστηματικά για τη συνεχή βελτίωση, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου».

«Εξίσου σημαντικές για την προώθηση των στόχων μας είναι οι Συμφωνίες που έχουν συναφθεί και αφορούν ποικίλες και επωφελείς συνέργειες μεταξύ των Πανεπιστημίων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», σημείωσε η Αθηνά Μιχαηλίδου, αναφέροντας ότι «οι συνέργειες αυτές, ενισχύοντας την κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών, προάγουν στον μέγιστο βαθμό την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών/τριών».

«Η διασύνδεση των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με την αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών», είπε η Υπουργός Παιδείας. «Το έργο που ήδη υλοποιεί η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποσκοπεί στη συλλογή, μέσα από δύο εθνικές έρευνες και μία ευρωπαϊκή έρευνα, έγκυρων και προσβάσιμων δεδομένων τόσο από τους/τις απόφοιτους/ες όσο και από τους εργοδότες», πρόσθεσε.

«Η σύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας δεν συνεπάγεται περιορισμό της αυτονομίας των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης ως προς τον καθορισμό του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρουν, αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας», διευκρίνισε. Παράλληλα, υπέδειξε ότι «το κράτος οφείλει να παρέχει έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα, ώστε τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης να μπορούν να σχεδιάζουν και να αναθεωρούν τα Προγράμματα Σπουδών τους, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με απώτερο στόχο τον εφοδιασμό των φοιτητών/τριών με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους μετά την αποφοίτηση».

Αναφερόμενη στον θεσμό του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι τα Πανεπιστήμια, Δημόσια και Ιδιωτικά, που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους ως πλήρη μέλη στο εν λόγω Δίκτυο, λαμβάνουν οικονομική στήριξη από το κράτος. «Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αποκτούν τη δυνατότητα να διευρύνουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που προάγουν, μεταξύ άλλων, τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία», τόνισε.

Ανέφερε, επίσης, ότι, «επενδύοντας στους καίριους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και οι Οργανισμοί βρίσκονται ήδη σε συνεννόηση για την πλήρη αξιοποίησή τους». Την ίδια στιγμή, είπε ότι «εξετάζεται η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου των Πανεπιστημίων, προκειμένου να επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε εταιρείες που θα μετατρέπουν τη γνώση που παράγεται σε αυτά σε εμπορεύσιμα προϊόντα (University spin-offs)».

«Τα όσα έχω αναφέρει αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των πρωτοβουλιών που προωθούμε, έχοντας ως προτεραιότητα να καταστήσουμε την πατρίδα μας κέντρο γνώσης και αριστείας», υπογράμμισε.

«Το σημαντικό και πολυδιάστατο έργο που επιτελείται στα Ακαδημαϊκά μας Ιδρύματα, ενισχύοντας τη διεθνή τους καταξίωση, επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κύπρος, αλλά και τις δυνατότητές της να συμβάλει ακόμη περισσότερο, σε διεθνές επίπεδο, στην παραγωγή επιστημονικής και πνευματικής γνώσης», τόνισε η Αθηνά Μιχαηλίδου.

«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, στον οποίο η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η ποιότητα θα αποτελούν κοινό κεκτημένο. Μέσα από αυτές τις πολιτικές, η Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου ενισχύει τον ρόλο της και πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις», επεσήμανε.

ΚΥΠΕ