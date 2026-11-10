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Την ανάγκη η πρόληψη της σχολικής βίας και της νεανικής παραβατικότητας να ξεκινά από το σχολικό περιβάλλον, μέσα από την καλλιέργεια αξιών, τον σεβασμό και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, τονίζοντας ότι «η βία δεν είναι μαγκιά, ο εκφοβισμός δεν είναι παιχνίδι και η ταπείνωση ενός συμμαθητή δεν αποτελεί διασκέδαση».

Μιλώντας κατά τη σημερινή τελετή βράβευσης σχολείων, που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «Γνωστοποίηση και Εφαρμογή των Πολιτικών του ΥΠΑΝ για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας», ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται στην εφαρμογή κανονισμών και οδηγιών, αλλά προϋποθέτει ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και προσωπική ευθύνη από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Όπως σημείωσε, η αποστολή της Παιδείας δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χαρακτήρων, την καλλιέργεια αξιών και την προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι οι καθημερινές τους επιλογές μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας, επισημαίνοντας ότι η άρνηση συμμετοχής σε περιστατικά εκφοβισμού, η προστασία ενός συμμαθητή που αδικείται και η επιλογή του διαλόγου αντί της σύγκρουσης αποτελούν έμπρακτες εκδηλώσεις υπευθυνότητας και ενεργού πολιτότητας.

«Όταν αρνείστε να συμμετάσχετε σε μια πράξη εκφοβισμού, όταν προστατεύετε έναν συμμαθητή που αδικείται, όταν επιλέγετε τον διάλογο αντί της σύγκρουσης, τότε γίνεστε ενεργοί και θετικοί πολίτες στην πράξη», ανέφερε.

Ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι η πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σημειώνοντας ότι «η αποτελεσματικότητα μιας κοινωνίας δεν αποδεικνύεται μόνο από την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις παρανομίες, αλλά κυρίως από τη δυνατότητά της να αποτρέπει τη δημιουργία των συνθηκών που τις ευνοούν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη και της εκπαιδευτικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας την αξία πρωτοβουλιών που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφραστούν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν τις συνέπειες της παραβατικής συμπεριφοράς μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Συγχαίροντας τα σχολεία που διακρίθηκαν, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, ο Υπουργός τόνισε ότι η ουσιαστική επιτυχία της πρωτοβουλίας δεν θα αποτυπωθεί στα βραβεία, αλλά στην αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών.

«Η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του διαγωνισμού δεν θα είναι τα βραβεία που θα απονεμηθούν σήμερα, αλλά οι συμπεριφορές που θα αλλάξουν αύριο», ανέφερε.

Καταλήγοντας, κάλεσε τους μαθητές να ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αλλά και για την ανθρωπιά τους, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική αξία του ανθρώπου βρίσκεται όχι μόνο σε όσα πετυχαίνει για τον εαυτό του, αλλά και στο καλό που προσφέρει στους άλλους.

ΚΥΠΕ