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Σε εργασίες αναβάθμισης του Δικτύου Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Λάρνακα προχωρεί η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), με την εγκατάσταση καλωδίων ψηλής τάσης, οι οποίες θα επηρεάσουν κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς και τμήματα του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, οι χωματουργικές εργασίες θα πραγματοποιούνται σταδιακά και τμηματικά, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών και του κοινού.

Στο κέντρο της Λάρνακας θα επηρεαστούν διαδοχικά τμήματα των οδών Παύλου Βαλδασερίδη, Ζακύνθου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Κιλκίς και Κίμωνος. Παράλληλα, εργασίες θα εκτελούνται και σε τμήματα του παραλιακού δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας.

Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι οι εργασίες θα είναι κυλιόμενες, με κάθε δρόμο ή τμήμα δρόμου να παραδίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο σημείο.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027 και, σύμφωνα με την ΑΗΚ, αποσκοπεί στην αναβάθμιση του Δικτύου Μεταφοράς, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η τροχαία κίνηση θα ρυθμίζεται βάσει των οδηγιών της Τροχαίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την προσωρινή οδική σήμανση.

Η ΑΗΚ απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόησή τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για τη Λάρνακα.