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Σε ναυάγιο κατέληξε τη Δευτέρα η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. για την αύξηση των ελάχιστων φόρων κατανάλωσης στα καπνικά ήδη.

Η προσπάθεια της ιρλανδικής προεδρίας να υπάρξει πολιτική συμφωνία απέτυχε, με τον Ιρλανδό υπουργό Οικονομικών, Σάϊμον Χάρις να εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας και να δεσμεύεται για συνέχιση των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης.

Του ναυαγίου προηγήθηκε οργιώδες παρασκήνιο, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα (φωτογραφία), να παρεμβαίνει προσωπικά και να πραγματοποιεί, σύμφωνα με τη «Times of Malta», συνομιλίες με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, εξηγώντας τις αντιρρήσεις της χώρας του.

Ο Μαλτέζος υπουργός Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι η χώρα του άσκησε βέτο, μη αποδεχόμενη τον τελικό συμβιβασμό για τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων. Η Μάλτα εγείρει ζήτημα περιορισμού της εθνικής ευελιξίας και εκφράζει σθεναρές διαφωνίες ως προς το ύψος της αύξησης.

Τα ΜΜΕ στη Σουηδία, η οποία επίσης έχει αντιρρήσεις, προβάλλει τη χθεσινή διαμάχη με τη Φινλανδία για τα σακουλάκια νικοτίνης. Ειδικότερα, στα τοπικά ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι «η Σουηδία επιδιώκει να αποτρέψει την αύξηση της φορολογίας στα σακουλάκια νικοτίνης, αλλά προσκρούει στην αντίθεσης Φινλανδίας».

Το ευρωπαϊκό πρακτορείο «2EU Brussels», ωστόσο, κάνει λόγο για προτεινόμενη συμβιβαστική φόρμουλα προς τη Σουηδία, βάσει της οποίας τα σακουλάκια νικοτίνης θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, αλλά ο καθορισμός του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή να μεταφερθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κεραυνός: Ισορροπημένη πρόταση

Η Κύπρος, η οποία μαζί με άλλα εννέα κράτη – μέλη κατάφερε να εξασφαλίσει μεταβατική περίοδο «χάριτος» για εφαρμογή των αυξημένων φόρων μέχρι το 2036, στήριξε την ιρλανδική συμβιβαστική πρόταση. Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, χαρακτήρισε ισορροπημένη την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας, καθώς όπως είπε σέβεται τις ευαισθησίες ορισμένων κρατών – μελών.

Η πρόταση, ως συνέχιση της εισήγησης της κυπριακής προεδρίας, προβλέπει τη σταδιακή αύξηση του ελάχιστου φόρου κατανάλωσης σε τσιγάρα και καπνό από τα €90 στα €200 ευρώ. Προτείνεται, επίσης, η σταδιακή αύξηση του φόρου θερμαινόμενα είδη από τα €60 ανά χίλια τεμάχια το 2028, σε €80 ανά χιλιάδα από το 2032.

Πονοκεφαλιάζει ο πληθωρισμός

Τη σοβαρότητα της ενεργειακής ακρίβειας αναγνώρισε για άλλη μια φορά το Eurogroup, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις για μείωση των τιμών της ενέργειας.

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο αναρριχήθηκε στο 4% και ότι οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου παραμένουν περίπου τριπλάσιες σε σχέση με το ύψος τους προπολεμικά. Η Σύνοδος παρέμεινε στις διαπιστώσεις, χωρίς να δώσει χειροπιαστές λύσεις.

Το Ecofin, από την άλλη, ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ιταλίας. Με την επέκταση, η χώρα αποκτά δημοσιονομικό περιθώριο μέχρι 0,3% του ΑΕΠ της για έργα ενεργειακής ασφάλειας κατά τη διετία 2027 – 2028, πέραν του αντίστοιχου περιθωρίου για την άμυνα.