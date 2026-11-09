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Χωρίς ομόφωνη απόφαση ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα οι εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί εξέτασαν συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας, σε συνέχεια της προόδου που επιτεύχθηκε κατά την Κυπριακή Προεδρία, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η συμφωνία από όλα τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μάλτα ήταν το μοναδικό κράτος-μέλος που δεν ενέκρινε την πρόταση.

Οι εν λόγω προτάσεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ειδικών φόρων κατανάλωσης καπνού της Ένωσης, στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε νέα προϊόντα, στη βελτίωση λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε την Ιρλανδική Προεδρία για τις προσπάθειες της, στηρίζοντας την τελευταία συμβιβαστική πρόταση. Χαρακτήρισε την πρόταση ισορροπημένη αφού συνδυάζει την απαραίτητη φιλοδοξία σεβόμενη τις ευαισθησίες συγκεκριμένων κρατών μελών.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, στις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, στη βάση εγγράφου που ετοίμασε η Ιρλανδική Προεδρία.

Κατά τις παρεμβάσεις τους οι Υπουργοί καλωσόρισαν τις προσπάθειες επιτάχυνσης των διαδικασιών απλοποίησης οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν. Ταυτόχρονα, ανέδειξαν την υποχρέωση για διεξοδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων για όλες τις νομοθεσίες που προωθούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί συζήτησαν τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και ενημερώθηκαν για την πρόοδο υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε συστάσεις για την επέκταση της Ρήτρας διαφυγής για την Ιταλία για δαπάνες που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε τέλος, για τα αποτελέσματα της συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, στην Μπανγκόκ.

Στη συνεδρία της Ευρωομάδας, το πρωί της Δευτέρας, οι Υπουργοί εξέτασαν τις μακροοικονομικές εξελίξεις και προοπτικές για την Ευρωζώνη. Κατά τη συζήτηση αναγνωρίστηκε η ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ευρωπαϊκή οικονομία παρά τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, τις πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος δανεισμού.

Υπογραμμίστηκε, επίσης, η ανάγκη στενής παρακολούθησης της κατάστασης, καθώς και η ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, δεδομένων των πολλαπλών προκλήσεων και της αβεβαιότητας που προκύπτει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή δηλαδή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με την βελτίωση της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης της άμυνας.

Κατά τη συζήτηση αναγνωρίστηκε η ανάγκη για ενδυνάμωση των επενδύσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, με τρόπο όμως που να μην διακινδυνεύει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Κεραυνός, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της ενδυνάμωσης των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ μέσα από επενδύσεις που στηρίζουν την Έρευνα και Καινοτομία για ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ειδικά μέσω της στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στην άμυνα, στηρίζοντας πέρα από την αυτονομία της ΕΕ και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Περαιτέρω, και σε σχέση με την ενδεχόμενη συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι όσες τρίτες χώρες επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα της ΕΕ θα πρέπει να σέβονται την κυριαρχία, όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

ΚΥΠΕ