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Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε σταθμευμένο όχημα στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ώρα 19:30 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης στο Κίτι, στην επαρχία Λάρνακας. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας «Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:48.

Έγιναν προσπάθειες για κατάσβεση της πυρκαγιάς από περίοικο, με χρήση πυροσβεστήρα, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν σε τελική κατάσβεση και επιθεώρηση.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.