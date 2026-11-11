Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε φουγάρο τζακιού σε παραδοσιακή κατοικία τα Πάνω Ακουρδάλια της Πάφου. Η φωτικά, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική επεκτάθηκε και στην οροφή της κατοικίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στη στέγη, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς ένοικος.

Η Πυροσβεστική έλαβε την κλήση στις 12:50. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:36.