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Το τελευταίο εξάμηνο όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούσαν σε ένα στόχο. Να ανοίξει το παράθυρο ευκαιρίας για τριμερή και ίσως πενταμερή. Τώρα το παράθυρο με πολλή δυσκολία άνοιξε. Θα γίνει η τριμερής συνάντηση. Πιθανόν να ακολουθήσει η πενταμερής στην οποία να αποφασιστεί «η συνέχιση των διαπραγματεύσεων από κει που μείναμε» Χωρίς φυσικά κανένας να ξέρει «πού μείναμε». Οι συγκλίσεις είναι ένα σημείο αναφοράς. Όμως η κ. Ολγκιν λέει, ότι δεν θα δώσει στις δυο πλευρές το κείμενο των συγκλίσεων, για να μην δημιουργηθεί μια νέα διαφωνία. Από την άλλη υπάρχουν δυο εντελώς αντίθετες απόψεις, για το πού μείναμε στο θέμα των εγγυήσεων και της παραμονής των στρατευμάτων κατοχής. Κάποιοι στην πλευρά μας λένε, ότι στο τελευταίο γεύμα θα υπήρχε συμφωνία για την αποχώρηση των στρατευμάτων, αλλά η πλευρά μας ευθύνεται, επειδή δεν διένυσε το τελευταίο βήμα. Η τουρκική πλευρά λέει, ότι ούτε στο όνειρο μας να σκεφτόμαστε, ότι θα αποδεχτεί αποχώρηση των στρατευμάτων. Οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ «ποιούν την πάπια».

Ελπίζουμε τώρα και αναμένουμε ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, που είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας. Και θα αρχίσουν οι συνομιλίες για λύση «ΔΔΟ με πολιτική ισότητα». Μια λύση που ήταν παλαιότερα ο στόχος της Τουρκίας, αλλά τον εγκατέλειψε τώρα, ζητώντας κυριαρχική ισότητα και δυο ισότιμα κράτη. Και η ΔΔΟ έγινε τώρα ο πρώτος δικός μας στόχος. Φυσικά εμείς δεν μπορούμε να τον απορρίψουμε, επειδή τον έχουμε αποδεχτεί ως απόφαση του ΟΗΕ και αν την εγκαταλείψουμε θα καταλήξουμε σε πολύ χειρότερη θέση. Ήδη πολλοί στο εσωτερικό προτρέπουν τον ΠτΔ σε νέες παραχωρήσεις, όταν επαναρχίσουν οι συνομιλίες για να καταλήξουμε σε λύση.

Αν επαναρχίσουν οι συνομιλίες θα ελπίζουμε άραγε ότι θα καταλήξουμε σε λύση αποδεκτή και βιώσιμη, που θα φέρει την ειρήνη και την ασφάλεια; Εγώ πολύ αμφιβάλλω, ή μάλλον το θεωρώ αδύνατο. Αν αποδεχτεί η Τουρκία επανέναρξη των συνομιλιών, θα απαιτεί συγχρόνως νέες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις της πλευράς μας, που να πλησιάζουν τις δικές της θέσεις. Και οι συνήθεις ύποπτοι της διεθνούς κοινότητας θα μας παροτρύνουν να αποδεχτούμε κάποιες θέσεις της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση ΔΔΟ.

Είναι η πλευρά μας έτοιμη να κάμει άλλες υποχωρήσεις; Να αποδεχτεί την εκ περιτροπής προεδρία, την κυριαρχική ισότητα και την παραμονή κατοχικών στρατευμάτων; Αυτή τη λύση αποδέχονται, άραγε, οι οπαδοί της «όποιας λύσης», που μιλούν συνέχεια για χαμένες ευκαιρίες και για ευθύνες της πλευρά μας; Θα είναι μια τέτοια λύση διαρκής και βιώσιμη; ‘Η θα είναι μια λύση που θα νομιμοποιεί το παράνομο κράτος των κατεχομένων και θα νομιμοποιήσει την κατοχή και τη διχοτόμηση.

Πρέπει όλοι να έχουν στην σκέψη, ότι με την επίτευξη λύσης θα καταργηθεί στην ουσία η Κ.Δ. και θα υποβιβαστεί σε συνιστώσα πολιτεία της ΔΔΟ. Αυτό θα αποτελεί και την επίτευξη του τελευταίου στόχου της Τουρκίας, που θεωρεί την Κ.Δ. εκλιπούσα. Είναι αποδεκτή λύση που θα υποβιβάζει την Κ.Δ., θα νομιμοποιεί το παράνομο κράτος των κατεχομένων και θα οριστικοποιεί τη διχοτόμηση και την κατοχή; Εγώ δεν αποδέχομαι τέτοια λύση, έστω και αν το σπίτι μου που βρίσκεται στις παρυφές της Αμμοχώστου προς τη Δερύνεια θα είναι σίγουρα στην περιοχή που θα μας επιστραφεί

Η τελευταία έπαλξη του αγώνα μας είναι η Κ.Δ. Η έπαλξη από την οποία μπορούμε να αντιστεκόμαστε και να κινδυνεύουμε λιγότερο, επειδή η Κ.Δ. θα είναι έδαφος της Ε.Ε. και θα είναι δύσκολο για την Τουρκία να εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ενώ αν η Κ.Δ. αποτελεί το ένα κρατίδιο της ομοσπονδίας, η Τουρκία θα μπορεί να δημιουργήσει επεισόδιο και η επέμβασή της θα αποτελεί εσωτερική υπόθεση του ομόσπονδου κράτους. Και μεις θα αναζητούμε κηδεμόνα να μας στηρίξει.

Επομένως την Κ.Δ. διεθνώς αναγνωρισμένη και ισότιμο μέλος της Ε.Ε. πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού και έπαλξη αντίστασης.