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Μπορεί μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που τρώμε να κάνει τη διαφορά, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσουμε τίποτα από το πιάτο μας;

Η απάντηση ενδέχεται να βρίσκεται όχι μόνο στο τι καταναλώνουμε, αλλά και στη σειρά με την οποία τρώμε τα τρόφιμα.

Μια σαλάτα πριν από το κυρίως γεύμα, για παράδειγμα, ίσως επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στους υδατάνθρακες που ακολουθούν. Αυτό υποδεικνύει νέα επιστημονική ανάλυση, η οποία εξετάζει κατά πόσον η κατανάλωση λαχανικών πριν από τρόφιμα όπως το ψωμί, το ρύζι και τα ζυμαρικά μπορεί να περιορίσει την αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Nutrition, στο τεύχος Νοεμβρίου 2026, και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές στη Γερμανία.

Οι επιστήμονες συγκέντρωσαν και ανέλυσαν τα αποτελέσματα 18 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, στις οποίες εξετάστηκε η επίδραση της κατανάλωσης λαχανικών πριν από τους υδατάνθρακες.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωναν πρώτα λαχανικά, οι τιμές της γλυκόζης και της ινσουλίνης ήταν χαμηλότερες κατά τα πρώτα 30 και 60 λεπτά μετά το γεύμα, σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου.

Ωστόσο, δύο ώρες μετά το γεύμα οι τιμές εμφανίζονταν ελαφρώς υψηλότερες. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή στη σειρά κατανάλωσης μπορεί να επηρεάζει τη χρονική εξέλιξη της μεταγευματικής απόκρισης, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι μειώνει συνολικά ή μακροπρόθεσμα το σάκχαρο.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης κατά πόσον η πρακτική αυτή μπορεί να επηρεάσει τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, έναν δείκτη που αποτυπώνει τη μέση ρύθμιση του σακχάρου σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ορισμένα επιμέρους ευρήματα ήταν ενθαρρυντικά, αλλά οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων είναι πολύ χαμηλή και δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για μακροχρόνια οφέλη.

Τι μπορούμε να δοκιμάσουμε στην καθημερινότητα

Η πρακτική είναι απλή. Σε ένα γεύμα που περιλαμβάνει σαλάτα, κοτόπουλο και ρύζι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα λαχανικά και στη συνέχεια να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο φαγητό.

Αντίστοιχα, όταν το μενού περιλαμβάνει ζυμαρικά, μπορούμε να καταναλώσουμε πρώτα τη σαλάτα που τα συνοδεύει.

Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε το ψωμί, το ρύζι ή τις πατάτες, ούτε να υιοθετήσουμε αυστηρούς κανόνες για κάθε γεύμα.

Η σειρά κατανάλωσης είναι απλώς ένας παράγοντας που μελετάται. Η ποσότητα και η ποιότητα των τροφίμων, η συνολική σύνθεση της διατροφής και η σωματική δραστηριότητα εξακολουθούν να έχουν καθοριστική σημασία.

Όχι άλλη μία θαυματουργή δίαιτα

Οι ίδιοι οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι μελέτες παρουσιάζουν σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς.

Επομένως, η κατανάλωση λαχανικών πριν από τους υδατάνθρακες δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως αποδεδειγμένη μέθοδος πρόληψης του διαβήτη ή απώλειας βάρους.

Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει μια εύκολη συνήθεια για όσους επιθυμούν να εντάξουν περισσότερα λαχανικά στα γεύματά τους.