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Μπορεί η διατροφή να επηρεάζει τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες; Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες συνδέονται με τις ορμόνες που επηρεάζουν τη μυϊκή μάζα, την υγεία των οστών και τη σεξουαλική λειτουργία, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 65 ετών.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στις στο British Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι διατροφικά πρότυπα με χαμηλότερη φλεγμονώδη δράση συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης στους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες.

Τι έδειξε η έρευνα

Επιστήμονες από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών ανέλυσαν στοιχεία 1.622 ανδρών ηλικίας 65 ετών και άνω, εξετάζοντας τις διατροφικές τους συνήθειες και τις συγκεντρώσεις ορμονών στο αίμα.

Παράλληλα, πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση 21 προηγούμενων μελετών για τη σχέση διατροφής και ανδρικών ορμονών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες που ακολουθούσαν διατροφή με χαμηλότερο φλεγμονώδες δυναμικό είχαν, κατά μέσο όρο, υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης.

Αντίστοιχα, η ανασκόπηση έδειξε ότι τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα συνδέονταν γενικά με υψηλότερη ολική τεστοστερόνη και χαμηλότερη οιστραδιόλη, μια ορμόνη που υπάρχει και στον ανδρικό οργανισμό.

Ωστόσο, τα ευρήματα για την ελεύθερη τεστοστερόνη δεν ήταν εξίσου σταθερά σε όλες τις μελέτες.

Ποιες τροφές φαίνεται να βοηθούν

Οι επιστήμονες δεν εντόπισαν κάποια συγκεκριμένη τροφή που αυξάνει από μόνη της την τεστοστερόνη.

Αντίθετα, εξέτασαν τη συνολική ποιότητα της διατροφής.

Τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα που μελετήθηκαν περιλάμβαναν τη μεσογειακή διατροφή και άλλα μοντέλα με μεγαλύτερη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, ψαριών και δημητριακών ολικής άλεσης.

Αντίθετα, διατροφικές συνήθειες με αυξημένη κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, επεξεργασμένων υδατανθράκων και περιορισμένη παρουσία φυτικών τροφών συνδέονταν συχνότερα με λιγότερο ευνοϊκό ορμονικό προφίλ.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η σχέση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τη χρόνια φλεγμονή, την αντίσταση στην ινσουλίνη και το σωματικό βάρος.

Τι σημαίνει για τους άνδρες μετά τα 65

Τα επίπεδα τεστοστερόνης συνήθως μειώνονται σταδιακά με την ηλικία. Η νέα μελέτη υποδεικνύει ότι η ποιότητα της διατροφής μπορεί να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτές τις μεταβολές.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες, στις οποίες θα παρακολουθούνται οι συμμετέχοντες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το συμπέρασμα είναι ότι μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να υποστηρίζει τη συνολική υγεία των ανδρών καθώς μεγαλώνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί θεραπεία για ορμονικά προβλήματα.