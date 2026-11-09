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Στα λάθη επικοινωνίας των Ρεπουμπλικανών απέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι το κίνημα MAGA θα μπορούσε να διατηρήσει τη δυναμική του και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν κατάφερε να μεταφέρει αποτελεσματικά το μήνυμά του στους ψηφοφόρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν, η άνοδος των τιμών της βενζίνης και η δυσαρέσκεια απέναντι στο Ισραήλ επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ παραδέχθηκε ότι η σκληρή πολιτική απελάσεων είχε πολιτικό κόστος. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ενδέχεται να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη για να επιτευχθεί ειρήνη με τη Ρωσία, μίλησε για τους πιθανούς διαδόχους του και προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει ορισμένους από τους πολιτικούς του εχθρούς, ακόμη και αν αυτό αποτελούσε προϋπόθεση για να βρεθεί στον Παράδεισο.

60 MINUTES REPORT: Ross Douthat interviews President Trump in his first sit-down interview since the 2026 midterm elections.



The wide-ranging conversation covered immigration and corruption, Iran and artificial intelligence, his potential successors and his own mortality. The… pic.twitter.com/rVNbgRlQhS November 9, 2026

«Το MAGA μπορεί να συνεχίσει και χωρίς εμένα»

Μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ για το πολιτικό μέλλον του κινήματος Make America Great Again (MAGA), καθώς η δεύτερη προεδρική θητεία του εισέρχεται στην τελική της διετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολιτική κατεύθυνση που διαμόρφωσε μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και μετά τη δική του αποχώρηση από την εξουσία.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», δήλωσε απαντώντας στο ερώτημα εάν το κίνημα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τον ίδιο.

«Το MAGA σημαίνει ισχυρά σύνορα, ισχυρό στρατό. Έχουμε δημιουργήσει πλούτο σε επίπεδο που η χώρα μας δεν έχει ξαναδεί», υποστήριξε.

President Trump believes the MAGA coalition will continue on long after him because it’s “basically common sense” ideas and policies.



60 Minutes’ Ross Douthat: “Do you think you can have MAGA without you as the leader?”



President Trump: “I think so, because MAGA is basically… pic.twitter.com/2M2pVZyX0o November 9, 2026

«Χάσαμε επειδή δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας»

Αναφερόμενος στην ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες το κόμμα έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ο Τραμπ απέδωσε μέρος της ευθύνης στην επικοινωνιακή στρατηγική του.

Η εκλογική ήττα επεκτάθηκε και σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Νότια Καρολίνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε αρχικά ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό εάν ο ίδιος ήταν υποψήφιος, καθώς, παρά τις μεγάλες συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε, δεν κατάφερε να μεταφέρει τη δική του απήχηση στους υποψηφίους του κόμματός του.

Όπως ανέφερε, ορισμένοι ψηφοφόροι δεν προσήλθαν στις κάλπες, ενώ άλλοι δεν έβρισκαν ελκυστικές τις υποψηφιότητες που είχαν επιλεγεί.

Ο δημοσιογράφος τον έφερε αντιμέτωπο με το γεγονός ότι ο ίδιος είχε στηρίξει αρκετούς από τους υποψηφίους που ηττήθηκαν, μεταξύ των οποίων τον Κεν Πάξτον στο Τέξας και την Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις επιλογές του, υποστηρίζοντας ότι άλλοι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι θα είχαν επίσης ηττηθεί και επικαλούμενος τις νίκες υποψηφίων που είχε στηρίξει στη Φλόριντα.

Πέρα από τις υποψηφιότητες, αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η αρνητική στάση σημαντικού μέρους των ψηφοφόρων απέναντι στο Ισραήλ συνέβαλαν στην εκλογική ήττα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, επέμεινε ότι η έντονη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τους χειρισμούς του στην οικονομία δεν αντανακλά, κατά την άποψή του, τις πραγματικές οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι ήταν κακή επικοινωνιακή διαχείριση, ίσως και από εμένα, αλλά μιλούσα γι’ αυτό συνεχώς», δήλωσε.

«Οπότε δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να μιλήσω γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Όταν ο δημοσιογράφος του ζήτησε να εξηγήσει τι εννοούσε, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα».

Η απάντηση αυτή ήρθε παρότι ο ίδιος είχε αναφέρει νωρίτερα στη συνέντευξη ότι πραγματοποίησε δεκάδες προεκλογικές συγκεντρώσεις ενόψει των εκλογών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε επίσης ευθύνες στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν προβάλλουν τις θετικές ειδήσεις που αφορούν τους Ρεπουμπλικανούς.

Επικαλέστηκε μάλιστα τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται το αμερικανικό χρηματιστήριο ως ένδειξη οικονομικής επιτυχίας, ενώ επέμεινε ότι τα στοιχεία για τον πόλεμο στο Ιράν είναι «εκπληκτικά», παρά το γεγονός ότι αρκετές δημοσκοπήσεις καταγράφουν αντίθετη εικόνα.

Η διαφωνία με τον Βανς για το Ιράν: «Θα το ξαναέκανα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Τραμπ στον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε συνδέσει δημόσια την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Βανς είχε ζητήσει τη γνώμη του πριν δημοσιεύσει την ανάλυσή του και ότι ο ίδιος τού είχε απαντήσει να γράψει όσα πραγματικά πίστευε.

Παρότι συμφώνησε με μεγάλο μέρος της προσέγγισης του αντιπροέδρου, υποστήριξε ότι θα ήθελε να είχε υπερασπιστεί πιο ξεκάθαρα τη στρατιωτική επέμβαση.

«Αν έπρεπε να το ξανακάνουμε, θα το κάναμε ξανά; Η απάντηση είναι ναι», δήλωσε, εξηγώντας ότι θεωρεί αναγκαία την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να μην αποδεικνύεται πολιτικά συμφέρουσα βραχυπρόθεσμα, υποστήριξε όμως ότι ιστορικά θα αξιολογηθεί θετικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι δεν έχει διαταραχθεί η σχέση του με τον Βανς εξαιτίας της διαφορετικής έμφασης που έδωσε ο αντιπρόεδρός του στις συνέπειες του πολέμου.

Παραδέχθηκε ότι η σκληρή πολιτική απελάσεων του κόστισε στις εκλογές

Στη συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή (6/11) και μεταδόθηκε την Κυριακή (8/11), ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη μεταναστευτική πολιτική του, αναγνωρίζοντας ότι η αυστηρότητα των απελάσεων είχε αρνητικές πολιτικές συνέπειες.

«Ήταν υπερβολικά σκληρή. Νομίζω ότι ίσως ήταν υπερβολικά σκληρή, ναι», είπε για την πολιτική μαζικών απελάσεων που ακολούθησε κατά την πρώτη του θητεία.

«Τελικά, αυτό με έβλαψε», πρόσθεσε, συνδέοντας την προσέγγισή του με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ένα μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας θεωρεί πως μετανάστες που ενδέχεται να εισήλθαν παράνομα στη χώρα, αλλά εργάζονται επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν.

If President Trump softens on immigration enforcement, it will be a disaster:



60 Minutes: "So you think your deportation policy went too far?



President Trump: "I think it was too tough."



60 Minutes: "It was too tough?"



President Trump "I think it might be too tough, yeah." pic.twitter.com/L44SDmrS1T — Steve Cortes (@SteveCortes) November 8, 2026

Χρησιμοποίησε μάλιστα το παράδειγμα εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο, περιγράφοντας τις συνέπειες των απελάσεων σε ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει μια επαγγελματική και προσωπική ζωή στις ΗΠΑ.

«Όταν μπαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και υπάρχει μια γυναίκα που εργάζεται εκεί ως καμαριέρα, ως καθαρίστρια, σε διάφορες δουλειές, ως σερβιτόρα, σε πολλές καλές δουλειές, εξαιρετικές δουλειές, και ξαφνικά την απομακρύνουν από τη χώρα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα», ανέφερε.

Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι στο εσωτερικό της αμερικανικής Δεξιάς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την αντιμετώπιση των μεταναστών.

«Υπάρχει όμως μια ομάδα ανθρώπων, θα έλεγα αρκετά κοντά στην άκρα Δεξιά, που θα ήθελε να απομακρυνθούν όλοι», είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησής του που συμμερίζονται αυτή την άποψη, απάντησε: «Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι».

Ο Τραμπ περιέγραψε, ωστόσο, και μια περισσότερο μετριοπαθή προσέγγιση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με τους Δημοκρατικούς.

«Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν πιο μετριοπαθή στάση. Με άλλα λόγια, διώξτε τους δολοφόνους, διώξτε όλους τους επικίνδυνους, διώξτε τους εμπόρους ναρκωτικών, αλλά για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εδώ 10 ή 15 χρόνια, βρείτε μια συμφωνία για αυτούς», δήλωσε.

Η αλλαγή στην ηγεσία του Λευκού Οίκου

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί μια σημαντική αλλαγή στη στελέχωση του Λευκού Οίκου.

Ο Στίβεν Μίλερ, επί χρόνια στενός συνεργάτης του Τραμπ και βασικός υποστηρικτής μιας ιδιαίτερα αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής, ανακοινώθηκε ότι θα αντικαταστήσει τη Σούζι Γουάιλς στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε προαναγγείλει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι θα προχωρούσε σε ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό του επιτελείο μετά την εκλογική ήττα, διευκρινίζοντας πάντως ότι διατηρεί θετική άποψη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Η τοποθέτηση του Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του προέδρου για την ανάγκη επανεξέτασης ορισμένων πτυχών της μεταναστευτικής πολιτικής.

Τραμπ για Ουκρανία: «Θα καταλήξει με λίγο διαφορετικό σχήμα»

Στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων από το Κίεβο ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία θα καταλήξει με λίγο διαφορετικό σχήμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι τα σημερινά σύνορα της χώρας ενδέχεται να μεταβληθούν στο πλαίσιο μιας διπλωματικής διευθέτησης.

President Trump says he believes the war in Ukraine will end soon, adding that ultimately there could be changes to the country’s borders: “They're going to end up with a little bit different shape Ukraine.” https://t.co/KL9y0GUqWo pic.twitter.com/UgeoxsRnQy — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ημέρες πριν από τον νέο γύρο επαφών στο Άμπου Ντάμπι, όπου Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολυετούς πολέμου.

Ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, πρόκειται να μεταβούν αυτή την εβδομάδα στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την τριμερή συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό αμερικανική πρωτοβουλία.

Οι αντιπροσωπείες αναμένεται να συναντηθούν για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το CBS.

Ερωτηθείς ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη ειρήνης, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην έντονη προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει εάν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν πραγματοποιήθηκε η ρωσική εισβολή, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Όταν ρωτήθηκε ποιον από τους δύο προέδρους εμπιστεύεται περισσότερο, απέφυγε να επιλέξει, σημειώνοντας ότι διατηρεί σχέσεις και με τους δύο.

Ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι η στάση του Ζελένσκι απέναντι στον Πούτιν είναι ευκολότερο να γίνει κατανοητή, δεδομένου ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ αναγνώρισε το επιχείρημα, αλλά υποστήριξε ότι κατά την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών είχε επιδειχθεί μεγάλη ασέβεια προς τη Ρωσία.

Απέρριψε επίσης την εκτίμηση ότι ο Πούτιν επιχειρεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις χωρίς πραγματική πρόθεση συμφωνίας, επικαλούμενος τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του στη Μόσχα.

Ερωτηθείς για τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, υποστήριξε ότι δεν προσέφερε κάποια ιδιαίτερη διευκόλυνση στη Ρωσία, αλλά επέτρεψε τη διοχέτευση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμων στη διεθνή αγορά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η εδαφική ακεραιότητα της χώρας προστατεύεται από το Σύνταγμά της και ότι η επίσημη παραχώρηση ουκρανικών εδαφών θα ήταν αντισυνταγματική.

«Δεν μπορώ να συγχωρήσω τους εχθρούς μου, γιατί τους μισώ»

Σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος Ρος Ντάουθατ ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ τι πιστεύει ότι θα του συμβεί μετά τον θάνατό του.

«Είμαι θρησκευόμενος άνθρωπος, οπότε θεωρητικά θα πάω στον Παράδεισο. Δεν θέλω να πάω στην Κόλαση», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“I do hate some of my enemies, and I always will,” says President Trump. https://t.co/hcYuiYy6Gc pic.twitter.com/D5LwPZCiQl — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στο ζήτημα της συγχώρεσης, με τον δημοσιογράφο να του θέτει ένα υποθετικό ερώτημα για τη δυνατότητα να αφήσει πίσω του το μίσος για τους πολιτικούς του αντιπάλους, εφόσον αυτό αποτελούσε προϋπόθεση για να εισέλθει στον Παράδεισο.

«Ας υποθέσουμε ότι πεθαίνετε και περνάτε στην επόμενη ζωή. Και το μόνο που χρειάζεται για να μπείτε στον Παράδεισο είναι να αισθανθείτε αγάπη και συγχώρεση για τον Τζέιμς Κόμεϊ, τη Νάνσι Πελόζι ή οποιονδήποτε άλλον για τον οποίο έχετε εκφράσει μίσος όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε;», τον ρώτησε.

Ο δημοσιογράφος υπενθύμισε μάλιστα μια προηγούμενη δήλωση του Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης τελετής για τον Τσάρλι Κερκ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει: «Μισώ τον αντίπαλό μου και δεν θέλω το καλό του».

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ ήταν να απορρίψει την ιδέα ότι θα μπορούσε να δώσει μια καταφατική απάντηση μόνο και μόνο επειδή θα ήταν η πιο εύκολη.

«Τότε δεν θα ήμουν αληθινός, έτσι δεν είναι; Εννοώ, αν σας έλεγα, βεβαίως, η εύκολη απάντηση θα ήταν “Ω, ναι, θα μπορούσα να συγχωρήσω”», ανέφερε.

Όταν ο Ντάουθατ επέμεινε, ρωτώντας εάν η απάντησή του ήταν τελικά αρνητική, ο Τραμπ απάντησε χωρίς περιστροφές.

«Η απάντηση είναι όχι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, όχι».

Ο δημοσιογράφος επανήλθε για τρίτη φορά, ζητώντας του να διευκρινίσει εάν θα μπορούσε να βρει μέσα του τη δύναμη να συγχωρήσει τους αντιπάλους του.

«Πιθανότατα δεν μπορώ να το κάνω, όχι, επειδή μισώ ορισμένους από τους εχθρούς μου και θα τους μισώ πάντα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“If we don't have it, China's going to have it. That would put us at an unbelievable disadvantage,” President Trump says about the race to develop artificial intelligence.



Trump tells 60 Minutes he doesn't mind AI safety guardrails, but warns: “I don't want to put us in a deep… pic.twitter.com/0UbHLagTyX — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Τεχνητή νοημοσύνη: «Δεν θέλω οι ΗΠΑ να βρεθούν στη δεύτερη θέση»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο περιέγραψε ως μια αναμέτρηση κυρίως μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Τόνισε ότι η αμερικανική πρωτοκαθεδρία στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, χωρίς πάντως να αποκλείει την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνολογίας.

«Το επίπεδο ισχύος που συνεπάγεται η νίκη σε αυτή την κούρσα είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν θα συνεργαζόταν με τους Δημοκρατικούς για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, απάντησε κατηγορηματικά θετικά.

«Δεν έχω αντίρρηση για δικλίδες ασφαλείας, αλλά δεν θέλω να μας φέρουν πολύ πίσω, στη δεύτερη θέση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κίνα δεν αντιμετωπίζει τους ίδιους κανονιστικούς περιορισμούς, γεγονός που θα μπορούσε να της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σχολιάζοντας μάλιστα τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από τον Σι Τζινπίνγκ, παρατήρησε ότι στην Κίνα εφαρμόζεται ό,τι αποφασίζει ο πρόεδρος, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την ισχυρή προεδρική εξουσία, υπάρχουν διαφορετικοί θεσμικοί περιορισμοί.

Οι διάδοχοι για το 2028: Βανς, Ρούμπιο και το ενδεχόμενο να μη στηρίξει κανέναν

Στο ερώτημα ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι σε δύο χρόνια το κόμμα θα πρέπει να επιλέξει νέο υποψήφιο, καθώς ο ίδιος θα ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να στηρίξει κάποιον συγκεκριμένο διάδοχο, ανέφερε ότι πιθανότατα θα το κάνει, χωρίς ωστόσο να το θεωρεί δεδομένο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν αρκετά στελέχη με σημαντικές δυνατότητες, με τα οποία διατηρεί πολύ καλές προσωπικές σχέσεις.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τραμπ ξεχώρισε και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας ιδιαίτερα θετική άποψη για την απόδοσή του.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο Ρούμπιο θα παραμείνει στο υπουργείο Εξωτερικών, απάντησε ότι το θεωρεί πιθανό, καθώς, όπως υποστήριξε, ο ίδιος είναι ικανοποιημένος από τα καθήκοντά του και επιτελεί πολύ καλό έργο.

Αναφέρθηκε επίσης σε γερουσιαστές που θεωρεί αξιόλογους, χωρίς να κατονομάσει άλλους πιθανούς διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος.

Δεν απέκλεισε μάλιστα να επιλέξει τελικά να μη στηρίξει κανέναν υποψήφιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει εκτός της διαδικασίας διαδοχής.

Ερωτήσεις για την περιουσία του και την εταιρεία κρυπτονομισμάτων

Σε ιδιαίτερα επίμονες ερωτήσεις βρέθηκε αντιμέτωπος ο Τραμπ και για την προσωπική του περιουσία, καθώς και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του.

Ο Ρος Ντάουθατ επικαλέστηκε δημοσίευμα του Forbes, σύμφωνα με το οποίο η καθαρή περιουσία του Αμερικανού προέδρου αυξήθηκε κατά περίπου 3 δισ. δολάρια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν αφιερώνει σχεδόν καθόλου χρόνο στην παρακολούθηση της περιουσίας του και ότι έχει ήδη αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όσα φανταζόταν.

Όπως εξήγησε, ένας από τους γιους του διαχειρίζεται τις οικονομικές του υποθέσεις, ενώ μεγάλο μέρος των κεφαλαίων του βρίσκεται σε επενδύσεις που πραγματοποιούν μεγάλες εταιρείες της Wall Street.

Ο δημοσιογράφος έθεσε στη συνέχεια το θέμα της εταιρείας κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial, στην οποία ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είναι συνιδιοκτήτης και στην οποία δραστηριοποιούνται μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ντάουθατ, στην εταιρεία συμμετέχουν και επενδυτές που συνδέονται με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι μια αντίστοιχη επιχειρηματική σχέση της οικογένειας Μπάιντεν με ξένους επενδυτές πιθανότατα θα προκαλούσε κατηγορίες περί διαφθοράς από τον ίδιο τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ότι οι γιοι του συνεχίζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όπως έκαναν και πριν από την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων.

Υποστήριξε ακόμη ότι δεν θα ήταν λογικό να απαιτήσει από τα παιδιά του να σταματήσουν να εργάζονται για τέσσερα χρόνια επειδή ο ίδιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Όταν ο Ντάουθατ τον ρώτησε γιατί δεν αποχωρεί προσωπικά από την εταιρεία ώστε να αποφύγει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν συμμετέχει στην καθημερινή διαχείριση των επενδύσεών του.

Ο δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ενδεχόμενο ξένοι επενδυτές να θεωρούν ότι αποκτούν πολιτική επιρροή μέσω των οικονομικών τους σχέσεων με επιχειρήσεις του προέδρου.

Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν γνωρίζει εάν οι επενδυτές σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζοντας ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε προεδρική διοίκηση.

«Μπορώ να συνεργαστώ με τους Δημοκρατικούς, ακόμη κι αν με ερευνούν»

Η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς δημιουργεί νέα δεδομένα για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να προωθήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες, ακροάσεις και αιτήματα προσκόμισης εγγράφων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με τη νέα πλειοψηφία, ιδιαίτερα σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι έχουν ήδη υπάρξει επικοινωνίες από στελέχη των Δημοκρατικών που ενδιαφέρονται για μια πιθανή συμφωνία.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και ο νέος Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για συνεργασία στο μεταναστευτικό.

Ο Ντάουθατ υπενθύμισε στον Τραμπ ότι κατά την προεκλογική περίοδο είχε χρησιμοποιήσει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον Ταλαρίκο και τον ρώτησε εάν θα μπορούσε να σταματήσει τις προσωπικές επιθέσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Ο Τραμπ απάντησε ότι θα μπορούσε να το κάνει ακόμη και για έξι μήνες, εάν αυτό απαιτούνταν για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς εάν θα συνεργαζόταν με τους Δημοκρατικούς ακόμη και στην περίπτωση που ξεκινούσαν έρευνες εναντίον της κυβέρνησής του, υπενθύμισε ότι κατά την πρώτη του θητεία αντιμετώπισε δύο διαδικασίες παραπομπής.

Παρότι εκτίμησε ότι μια νέα διαδικασία παραπομπής είναι δύσκολο να συμβεί, δεν απέκλεισε τη συνεργασία με την αντιπολίτευση.

Στήριξη στον Χέγκσεθ παρά τις πιέσεις για παραίτηση

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την εμπιστοσύνη του στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις για την αποχώρησή του.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχε δει τον Χέγκσεθ στον Λευκό Οίκο λίγο πριν από τη συνέντευξη και ρώτησε τον πρόεδρο εάν εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται.

Ο Τραμπ απάντησε καταφατικά, επικαλούμενος τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησής του.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν στρατιωτική νίκη σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών, και ότι έχουν ήδη αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε πάντως να αποδώσει προσωπικά στον Χέγκσεθ την επιτυχία της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Άμυνας συμμετείχε σε αυτή.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη δημοσιοποίηση εκτενούς βιντεοσκοπημένου μηνύματος του Χέγκσεθ, στο οποίο υπερασπίστηκε την παρουσία του στο Πεντάγωνο και τους χειρισμούς του στον πόλεμο στο Ιράν.

Ιράν: Δεν επιδιώκει νέα κλιμάκωση, ζητά να καλυφθεί το κόστος του πολέμου

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιδιώκει νέα στρατιωτική κλιμάκωση με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Υποστήριξε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει υποστεί καθοριστικά πλήγματα και ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις βρίσκονται θαμμένες κάτω από τεράστιους όγκους βράχων.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να απαιτείται διαρκής παρουσία ισχυρών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο Τραμπ απάντησε ότι τα Στενά είναι ανοιχτά και ότι πλοία εξακολουθούν να διέρχονται από αυτά, υποβαθμίζοντας το κόστος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Προχώρησε μάλιστα σε μια ακόμη τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες τις οποίες προστατεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποζημιώσουν την Ουάσινγκτον για το κόστος του πολέμου.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, ισχυρίστηκε ότι η χώρα δεν θα υπήρχε χωρίς τις δικές του αποφάσεις και τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα με βομβαρδιστικά B-2 εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Όταν ρωτήθηκε εάν μετανιώνει για τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις που στόχευσαν την ηγεσία του Ιράν και συνέβαλαν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, απέφυγε να εκφράσει μεταμέλεια.

Αντίθετα, υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιλογές του, επιμένοντας ότι έχουν αποδυναμώσει αποφασιστικά την ικανότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Τι είπε για τα UFO: Οι μαρτυρίες πιλότων και τα άγνωστα αντικείμενα

Από τη συνέντευξη δεν έλειψε και το ζήτημα των αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων (UFO).

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα από τα θέματα για τα οποία δέχεται συχνότερα ερωτήσεις σε ιδιωτικές συζητήσεις, ακόμη και από ανθρώπους που δεν θα περίμενε να ενδιαφέρονται για αυτό.

Παρότι δήλωσε ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα πεπεισμένος για την ύπαρξη εξωγήινων ή άλλων ανεξήγητων φαινομένων, ανέφερε ότι έχει ακούσει ασυνήθιστες μαρτυρίες από έμπειρους πιλότους της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως είπε, είχε συναντήσεις μαζί τους στο Οβάλ Γραφείο τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του.

President Trump says he’s “not too much of a believer” in UFOs, but he has spoken with military pilots who say “there's something going on out there.” https://t.co/rPo9LqBtFa pic.twitter.com/09vOH0nuGU — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Οι πιλότοι, τους οποίους χαρακτήρισε αξιόπιστους επαγγελματίες και όχι υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας, του περιέγραψαν περιστατικά κατά τα οποία είχαν εντοπίσει άγνωστα αντικείμενα να κινούνται με ταχύτητες πολλαπλάσιες εκείνων των μαχητικών αεροσκαφών τους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε περιγραφές στρογγυλών αντικειμένων, χωρίς αεροδυναμικό σχήμα, τα οποία, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιλότων, κινούνταν με ταχύτητα τριπλάσια από εκείνη των μαχητικών F-22.

Οι αναφορές αυτές παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο ως μαρτυρίες που του μεταφέρθηκαν και όχι ως επιβεβαιωμένα περιστατικά.

Ο Ντάουθατ τον ρώτησε επίσης εάν γνωρίζει την ύπαρξη μυστικού κυβερνητικού προγράμματος για τη μελέτη τέτοιων φαινομένων, το οποίο, σύμφωνα με σχετικούς ισχυρισμούς, λειτουργεί ακόμη και χωρίς την ενημέρωση των εκάστοτε προέδρων.

Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει δει στοιχεία ούτε έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη τέτοιου προγράμματος, προσθέτοντας ότι, εάν υπάρχει, σκοπεύει να το διερευνήσει.

protothema.gr