Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Εξαιρετικά απίθανη» θεωρεί ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας την Κυριακή στο CNN, επανέλαβε πέντε φορές την εκτίμησή του ότι δεν θα χρειαστεί να διατάξει νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν ή όχι μια πολύ ισχυρή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του CNN Τζιμ Σιούτο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης διάρκειας 20 λεπτών, αναφερόμενος στο Ιράν«Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Είναι ένα κράτος που βρίσκεται σε παρακμή. Μόλις δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία, είδατε τι συνέβη φέτος: πληθωρισμός 301%. Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο, αλλά τους πλήξαμε πολύ σκληρά. Τους χτύπησα πάρα πολύ σκληρά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σκληρά τους χτύπησα».

«Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί να το κάνω», συνέχισε. «Η οικονομία τους καταρρέει. Τους έχουμε καταφέρει ισχυρά στρατιωτικά πλήγματα. Θα μπορούσαμε να τους αποτελειώσουμε».

«Είμαστε έτοιμοι»

Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι δύο πλευρές παραμένουν σε αδιέξοδο, με λίγη ιδιαίτερη στρατιωτική δραστηριότητα ή ουσιαστική διπλωματική πρόοδο, ενώ τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ έχουν γίνει στόχος ιρανικών επιθέσεων.

Οι δύο χώρες, καθώς και αξιωματούχοι του Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, τηρούν σιγή σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στο Ιράν επικαλούνται τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ – τα οποία επηρεάστηκαν εν μέρει από τη δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για τον πόλεμο – ως ένδειξη ότι η προεδρία Τραμπ έχει αποδυναμωθεί. Εκτιμούν, μάλιστα, ότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο πιο πρόθυμο να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Τεχεράνης, επιτρέποντάς της να συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο, όπως υποστηρίζει η ίδια, είναι απαραίτητο για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών, καθώς και να διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πώληση πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ δισεκατομμύρια δολάρια από περιουσιακά του στοιχεία που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες παραμένουν δεσμευμένα.

Ο Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο, κατέστησε σαφές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή, σε περίπτωση που αποφασίσει να διατάξει νέες επιθέσεις. «Είμαστε έτοιμοι. Έχω εδώ τρία αεροπλανοφόρα. Το ένα μόλις έφτασε. Διαθέτουμε τρία. Βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και είναι εξοπλισμένα για άμεση δράση», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει στόχους υποδομών στο εσωτερικό του Ιράν, σε περίπτωση επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. «Έχουμε εντοπίσει 38 γέφυρες τις οποίες μπορούμε να καταστρέψουμε μέσα σε κυριολεκτικά μία ώρα. Θα έχουν καταρρεύσει όλες τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ανέφερε ότι θα προτιμούσε να μην καταστρέψει τις ιρανικές υποδομές. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό, γιατί ουσιαστικά θα χρειαστούν 10 χρόνια για να τις ανοικοδομήσουν», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν μου αρέσει να γκρεμίζω γέφυρες. Και οι γέφυρες είναι από τα πιο δύσκολα έργα στην κατασκευή. Χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν και εγώ είμαι καλός κατασκευαστής».

Η διπλωματική κινητικότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει ενταθεί από την Τρίτη, οπότε διεξήχθησαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, με αντικείμενο την αποκλιμάκωση της έντασης. Μία ημέρα νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Πακιστάν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Κύπρο και το Κατάρ.

Αποθέματα Ιράν

Όσον αφορά τη δυνατότητα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι σε ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα έχει καταστραφεί. «Είναι αδύνατον, καθώς δεν διαθέτουν πλέον αντιαεροπορικά συστήματα. Όλα τα αντιαεροπορικά τους συστήματα έχουν καταστραφεί», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε επίσης νέα στοιχεία για την κατάσταση των αποθεμάτων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς διατηρεί μόλις το 10% της πυραυλικής του ισχύος και το 15% των δυνατοτήτων του σε drones.

«Το μόνο που μπορούν πλέον να κάνουν είναι να λειτουργούν περίπου στο 10% των δυνατοτήτων τους, κατασκευάζοντας ορισμένους πυραύλους και drones. Όσον αφορά τα drones, βρίσκονται περίπου στο 15%, καθώς μεγάλο μέρος των εργοστασίων τους έχει καταστραφεί», υποστήριξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί», επανέλαβε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης. «Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

skai.gr