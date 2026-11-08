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Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις επιτυχίες η Πάφος FC, η οποία επικράτησε με 4-2 της Ομόνοιας 29ης Μαΐου στο «Στέλιος Κυριακίδης», για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έπειτα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες, η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο έβγαλε αντίδραση, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για την επιστροφή στα τρίποντα.

Οι γαλάζιοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ έφθασαν σε μια άνετη επικράτηση. Νόρο, Λελέ, Άντερσον και Ντράγκομιρ βρήκαν δίχτυα για τους γηπεδούχους, ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόραραν οι Τσίρνγκοϊ και Άμπρι, με το δεύτερο γκολ να έρχεται λίγο πριν από το φινάλε.

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