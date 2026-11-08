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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προσφέρει στον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες, Ντέινα Γουάιτ, τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι προσφέρθηκε στον σπουδαίο Ντέινα Γουάιτ, έναν μαχητή και πολεμιστή, η θέση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ντέινα, σε παρακαλώ, αποδέξου τη θέση!»

Trump:



I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States.



I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib… pic.twitter.com/IPWEeRK9B4 November 7, 2026

Ο Λευκός Οίκος παραμένει χωρίς εκπρόσωπο Τύπου από τις 16 Οκτωβρίου, όταν η Κέιτι Ζαχαρία αποχώρησε από τη θέση, έχοντας παραμείνει σε αυτήν για λιγότερο από μία εβδομάδα.

naftemporiki.gr