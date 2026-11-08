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Οι προβλέψεις στην πολιτική, στις πλείστες των περιπτώσεων, πέφτουν έξω. Εκεί που είσαι ο «βασιλιάς», την επόμενη ημέρα μπορεί να είσαι ένα τίποτα. Διότι αυτό αποφασίζει ο λαός, που έχει τα κλειδιά στις Δημοκρατίες.

Φυσικά, σε αυτή τη φάση, αυτό δεν ισχύει για τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι και μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, παραμένει Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχυρές εξουσίες. Όπως υποστηρίζει και ο ίδιος – και έχει δίκιο σε ότι αφορά τα δικαιώματα του – διατηρεί το προεδρικό βέτο και με αυτό θα σταματήσει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών. Όμως, επειδή ως γνωστό αλλάζει γνώμη στο δευτερόλεπτο, έστειλε και ένα άλλο μήνυμα στους νικητές: ότι μπορεί και να συνεργαστεί μαζί τους.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η Αμερική, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος θα ζήσουν ακόμα πιο μεγάλες στιγμές με ένα ηγέτη ο οποίος παραμένει «μουσαμάς». Είτε δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του και αυτό αποτελεί κίνδυνο-θάνατο για την παγκόσμια εθνική ασφάλεια, είτε απλά απολαμβάνει την ισχύ του και δεν τον ενδιαφέρει ότι και να λέγεται γι’ αυτόν.

Πάντως, και με βάση όσα είπε ο ίδιος την Πέμπτη στο Όβαλ Όφις, μπορεί και να …εξαφανίσει το Ιράν, μπορεί και όχι. Τι άλλο; Μπορεί να φτάσουν οι μεσολαβητές του σε μία συμφωνία για τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, που θα συμπεριλάβει όλη την Ευρώπη, ίσως και …όλο τον κόσμο. Μπορεί και όχι!!!

Με λίγα λόγια, ότι καταλάβατε… Αν και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιοφυία για να αντιληφθεί ότι ο Αμερικανός Πλανητάρχης είναι και μεγάλος πλακατζής. Εκτός των ωρών, ελπίζουμε, που πατά τα κουμπιά του πολέμου. Διότι μην ξεχνάτε ότι το βαλιτσάκι με τους κωδικούς έναρξης του πυρηνικού πολέμου, τον συνοδεύει ακόμα και στην κρεβατοκάμαρα.

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα μετά την κάλυψη της Προεδρίας του για έξι χρόνια, τέσσερα στην πρώτη θητεία και δύο στην παρούσα, ότι πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος χαβαλές. Υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο λαός τιμώρησε τις δικές του πολιτικές, και απλά για τον ίδιο ήταν ξανά …Κυριακή και εορτή!

Δεν ευθύνεται για τη συντριβή των υποψηφίων του κόμματος, ανακοίνωσε στους εμβρόντητους οπαδούς των Ρεπουμπλικάνων και στο κίνημα MAGA. Και ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις για τη χώρα; Ο υποψήφιος βουλευτής σε μία περιφέρεια της Νέας Ορλεάνης, που έχασε επειδή οι Αμερικανοί πολίτες αποφάσισαν να αντιδράσουν και να τιμωρήσουν τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου;

Είναι γνωστό άλλωστε, ότι δεν επηρεάζεται από κανένα. Άντε να ακούσει καμιά φορά την Μελάνια, άντε και τον Μάρκο Ρούμπιο και την Προσωπάρχη Σούζαν Γουάιλς, που παλαιότερα τον έβαζε σε μία σειρά. Ο κ. Τραμπ βρίσκεται στον αστερισμό της 30χρονης Νάταλι, της δεσποινίδος Χαρτ, η οποία εσχάτως απαντά και το προσωπικό του τηλέφωνο.

Και συνέβησαν φάσεις τις τελευταίες μέρες, διότι απέρριψε τηλεφωνήματα που ήταν σημαντικά για τον Πρόεδρο. Φανταστείτε να τηλεφώνησε ο ισλαμιστής Ερντογάν στον Πρόεδρο Τραμπ και η ωραία Νάταλι να του είπε να καλέσει ξανά… Αυτή είναι με λίγα λόγια η μετεκλογική κατάσταση του Αμερικανού Πλανητάρχη, από τον οποίο ο Ερντογάν αναμένει να του δώσει τα μαχητικά F-35, αν και ο κ. Τραμπ δεν δύναται να τού κάνει τη χάρη.

Ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ -καλή του ώρα όπου και αν είναι- με καλούς συναδέλφους του και κάτι …παλιόπαιδα της Ομογένειας, φρόντισαν ώστε να δεθούν τα F-35 στο ρωσικό σύστημα S-400. Φυσικά, ο πρόεδρος της Τουρκίας -και μόνο αυτός- μπορεί να καταργήσει τον αμερικανικό νόμο με μία κίνηση του: Να διώξει τους S-400 από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός απαιτεί. Όταν το ρωσικό σύστημα επιστραφεί εκεί απ’ όπου ήρθε ή αν αγοραστεί από κάποια άλλη χώρα, η Τουρκία θα μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πάρει τα αμερικανικά μαχητικά. Γιατί άραγε δεν κάνει αυτή την απλή κίνηση ο Ερντογάν; Διότι ήταν μέχρι πρόσφατα πεπεισμένος ότι ο κ. Τραμπ θα του έκανε τη χάρη να του πουλήσει τα F-35 και να του επιτρέψει να διατηρήσει και τους S-400 στην τουρκική άμυνα.

Όποια και αν η γνώμη του καθενός για τον Αμερικανό Πρόεδρο, σίγουρα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι βλάκας. Αν το θέλει – και μερικές φορές είδαμε ότι το κάνει- μπορεί να πάει με τον οποιονδήποτε στην βρύση και να μην του δώσει νερό.

Την περασμένη Τρίτη το βράδυ, όταν πλέον η ήττα του ήταν καταλυτική παρέμεινε μόνος(;) στα υψηλά δώματα του Λευκού Οίκου και άφησε σύξυλους – λέγεται και δεν διαψεύδεται – τους προσκεκλημένους στη δεξίωση εορτασμού της νίκης του. Έτσι νόμιζε…

Ο αθεόφοβος, που είχε τις ίδιες δημοσκοπήσεις στα χέρια του, με λίγα λόγια ήξερε για την τεραστίων διαστάσεων νίκη των Δημοκρατικών, ανακοίνωσε με επίσημο τρόπο την πραγματοποίηση της δεξίωσης. Προσκάλεσε κάποιους ανθρώπους. Και δεν πήγε καν να τους χαιρετίσει…

Τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί η Προεδρία του, θα έχει να αντιμετωπίσει την οργή των Δημοκρατικών. Και αυτός και αρκετοί συνεργάτες του. Εάν δεν επικρατήσουν οι συνετοί στο Δημοκρατικό Κόμμα, η αμερικανική υπερδύναμη θα περάσει δραματικές στιγμές. Η προεδρική εμπρηστική ρητορική για τους κομμουνιστές και τους μετανάστες που ήρθαν (υποτίθεται) για να αλώσουν τη χώρα, αποτελεί συνταγή για ένα κανονικό «εμφύλιο». Διότι έχει ακόμα οπαδούς -και είναι πολλοί- που πιστεύουν τα λόγια του, ως εντολές του Θεού!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Ι: Ενοχλήθηκε πολύ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την κριτική μας για το ανύπαρκτο έργο της στο Κυπριακό. Κακώς ενοχλήθηκε. Διότι υπάρχουν και άλλα πολλά που αποκαλύπτουν τη στάση της εναντίον της ελληνικής πλευράς. Σε μερικούς της παλιάς φρουράς θυμίζει τις εποχές του φιλοτουρκικού σχεδίου Ανάν όταν η ελληνική ηγεσία αντιμετώπιζε μία ανάρμοστη συμπεριφορά από τους εκπροσώπους του ΟΗΕ, όταν ασκείτο μία άνευ προηγουμένου πίεση για να υποστηριχτεί το κείμενο του τότε Γ.Γ. του ΟΗΕ. Με λίγα λόγια, η συμπεριφορά της είναι απαράδεκτη και δεν είναι μία ανεξάρτητη μεσολαβήτρια για την επίλυση του Κυπριακού. Η προσπάθεια της έγκειται στην επιβολή μίας διευθέτησης που θα χαρίζει τον έλεγχο του «νέου κράτους» της Κύπρου στους Τούρκους κατακτητές. Την έχουν πάρει οι πάντες χαμπάρι…

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΙΙ: Ο Γιώργος Παμπορίδης θα μπορούσε να κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ, παρά το γεγονός ότι ο μηχανισμός του κόμματος ελέγχεται από τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω το θέμα με στελέχη του κόμματος που δεν υποστηρίζουν την απαράδεκτη θέση του κ. Νεοφύτου για τη λύση του Κυπριακού, (θέση) με την οποία ταυτίζεται και η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου, αν και προέρχεται από «εθνικόφρονα» οικογένεια των Τρούλλων. Λένε, λοιπόν, τα στελέχη αυτά, ότι ο κ. Παμπορίδης πρέπει να υποστηρίξει μία καθαρή λύση που θα αποκλείει την καταστροφή της Κύπρου. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι εννοούν. Η πλειοψηφία των μελών του ΔΗΣΥ δεν θέλουν τη φιλοτουρκική λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας…