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Δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, έπειτα από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πόλη Χρυσοχούς, όταν όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξέτρεψε της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρα και κατέληξε σε χωράφι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 03:27, λήφθηκε κλήση για τροχαία οδική σύγκρουση στην Πόλη Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από το όχημα και παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά του στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, και υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, ο οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί σε χωράφι, μετά από πρόσκρουσή του σε δέντρα.

Δεύτερο άτομο, το οποίο βρισκόταν εντός του οχήματος, μεταφέρθηκε επίσης με ασθενοφόρο στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, αφού αποπαγιδεύτηκε από μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, τα οποία βρίσκονταν στο σημείο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.