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Κλειστός ο δρόμος από Ατσά προς Αστρομερίτη λόγω οδικής σύγκρουσης.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε πριν από λίγο στον δρόμο Ευρύχου – Αστρομερίτη, ο δρόμος από Ατσά προς Αστρομερίτη, έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.