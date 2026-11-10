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Νέο επεισόδιο συμπλοκής εκτυλίχθηκε στις Κεντρικές Φυλακές, το δεύτερο μέσα σε 48 ώρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό βαρυποινίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε σήμερα σε πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών, με εμπλεκόμενους κρατούμενους βαρυποινίτες.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ένας εκ των εμπλεκομένων φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες άλλον κρατούμενο, ενώ στο παρελθόν φέρεται να είχε επιτεθεί και σε δεσμοφύλακα.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο περιστατικό που συνέβη στη γυναικεία πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών το μεσημέρι της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι για το επεισόδιο έχει ενημερωθεί ο νέος διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών, Γιώργος Ιωάννου, με το περιστατικό να βρίσκεται υπό εξέταση, ενώ αναμένεται η λήψη μέτρων.