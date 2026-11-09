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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε δεσμοφύλακας της μεσημβρινής βάρδιας, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής κρατουμένων στη γυναικεία πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι στην πτέρυγα 3, όταν δύο κρατούμενες ξεκίνησαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα να πιάνονται στα χέρια. Όταν η δεσμοφύλακας επιχείρησε να παρέμβει, για να επαναφέρει την τάξη, η μία εκ των δύο φέρεται να τη χτύπησε.

Η δεσμοφύλακας μεταφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας όπου αφού υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων έλαβε εξιτήριο.