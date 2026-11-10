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Στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς θα εισαχθούν και επίσημα τα γαλλικά τεθωρακισμένα οχήματα EBRC Jaguar, VBMR Griffon και VBMR-L Serval μέσω του κανονισμού SAFE και των πλαισίων που έθεσε το Υπουργείο Άμυνας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος.

Πρόκειται για σύγχρονα οχήματα τα οποία η Εθνική Φρουρά θα παραλάβει σε μεγάλους αριθμούς και εξυπηρετούν μια ευρεία γκάμα αποστολών. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός SAFE, αποτελεί στην ουσία χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που παρέχει δάνεια ύψους έως 150 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν γρήγορα και σε σημαντικό βαθμό τις αμυντικές επενδύσεις τους μέσω κοινών προμηθειών.

Ποιο είναι το EBCR Jaguar

Πρόκειται για το νεαρότερο όχημα «κυνηγό», όπως το αποκαλούν, των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο σχεδιάστηκε για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν οι τεθωρακισμένες δυνάμεις. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάπτυξη του στον γαλλικό στρατό έγινε με στόχο να αντικαταστήσει τρία διαφορετικά οχήματα – το ΑΜΧ-10 RC, το ERC F4 90 Sagaie και το VAB MEPHISTO – γεγονός που αποδεικνύει τις αυξημένες απαιτήσεις με τις οποίες κατασκευάστηκε.

Διαθέτει τεχνολογίες αιχμής και συνδυάζει αυξημένη ταχύτητα, μεγάλη ισχύ πυρός και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα. Στο όχημα έχει εγκατασταθεί σύστημα ανίχνευσης απειλών με κάλυψη 360 μοιρών (Pilar V acoustic sensor) και ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες που του επιτρέπουν να επιχειρεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ημέρα ή νύχτα.

Διαθέτει κύριο πυροβόλο 40χιλ. με τηλεσκοπικά πυρομαχικά (Cased Telescoped Armament System – CTAS) και ρυθμό βολής 200 φυσίγγια διαφόρων τύπων ανά λεπτό. Το όχημα, μπορεί επίσης να αναμετρηθεί με βαρέα άρματα μάχης αφού είναι εξοπλισμένο με τέσσερις αντιαρματικούς πυραύλους 5ης+ γενιάς με δυνατότητα εμπλοκής έως τα 4.000 μέτρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πλήρωμα: Τρία άτομα: αρχηγός, πυροβολητής και οδηγός

Βάρος: Περίπου 25 τόνοι με πλήρες φορτίο

Μήκος: 7,8 μέτρα

Πλάτος: 3 μέτρα

Ύψος: 3,5 μέτρα με τον πύργο

Κινητήρας: Πετρελαιοκινητήρας ισχύος 500 ίππων

Μετάδοση: Αυτόματο κιβώτιο, κίνηση και στους έξι τροχούς

Μέγιστη ταχύτητα: 90 χλμ./ώρα στον δρόμο

Αυτονομία: Έως 800 χιλιόμετρα

Επίσκεψη κλιμακίου της Ε.Φ

Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, κλιμάκιο της Εθνικής Φρουράς, επισκέφθηκε τη γαλλική Σχολή Ιππικού (Arme blindée cavalerie) και είδε από κοντά τα EBCR Jaguar. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μάλιστα, υπήρχαν εξομοιωτές που προσομοιάζουν το εσωτερικό και τα όπλα του οχήματος.

Δείτε εικόνες:

VBMR Griffon

Το VBMR Griffon (Véhicule Blindé Multi-Rôle), είναι τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, που αναπτύχθηκε από κοινοπραξία εταιρειών όπως η Nexter (νυν KNDS), η Arquus και η Thales Group.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ρόλος: Μεταφορά και υποστήριξη πεζικού στο πεδίο μάχης

Πλήρωμα: 2–3 άτομα + έως 8 στρατιώτες

Κινητικότητα: 6×6 τροχοφόρο, υψηλής ευκινησίας σε αστικό περιβάλλον και ανώμαλο έδαφος

Προστασία: Θωράκιση έναντι βαλλιστικών απειλών, ναρκών και αυτοσχέδιων εκρηκτικών (IEDs)

Οπλισμός: Τηλεχειριζόμενος σταθμός όπλων με πολυβόλο 12.7χιλ. ή εκτοξευτή βομβίδων 40χιλ.

Το Griffon, όπως και το EBCR Jaguar, αλλά και το VBMR-L Serval, αποτελεί μέρος του γαλλικού προγράμματος εκσυγχρονισμού στρατού Scorpion, με στόχο τη δικτυοκεντρική μάχη και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ μονάδων. Χρησιμοποιείται για μεταφορά στρατιωτών, αναγνώριση, διοίκηση και υποστήριξη επιχειρήσεων.

VBMR-L Serval

Το VBMR-L Serval (Véhicule Blindé Multi-Rôle Léger Serval) , είναι ελαφρύ τεθωρακισμένο όχημα πολλαπλών ρόλων, σχεδιασμένο για ταχεία ανάπτυξη και επιχειρήσεις υψηλής κινητικότητας. Αναπτύχθηκε από τη Nexter (KNDS), την Texelis και τη Thales Group.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ρόλος: Ελαφρύ όχημα μεταφοράς πεζικού / πολλαπλών αποστολών

Πλήρωμα: 2 άτομα + έως 6 στρατιώτες

Κινητικότητα: 4×4 τροχοφόρο, σχεδιασμένο για γρήγορη ανάπτυξη και επιχειρήσεις σε δύσβατο έδαφος

Βάρος: Περίπου 15–17 τόνοι (ελαφρύτερο από το Griffon)

Προστασία: Θωράκιση έναντι μικρών όπλων, ναρκών και IEDs

Οπλισμός: Τηλεχειριζόμενος σταθμός όπλων με πολυβόλο 7.62 ή 12.7χιλ. ή εκτοξευτής βομβίδων.

Το Serval προορίζεται για αποστολές όπου απαιτείται ταχύτητα, ευελιξία και ταχεία αντίδραση, όπως:

αναγνώριση

ειδικές επιχειρήσεις

επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον

ταχεία μεταφορά μονάδων

Σε σχέση με το VBMR Griffon, το Serval είναι πιο ελαφρύ και ταχύτερο, με ελαφρύτερη θωράκιση και χαρακτηρίζεται ως καταλληλότερο για ευέλικτες, ταχείες επιχειρήσεις.

Πότε θα τα δούμε στην Εθνική Φρουρά.

Οι παραδόσεις αυτών των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το 2028 σε παρτίδες, μέχρι να συμπληρωθούν οι συνολικοί αριθμοί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, υπολογίζεται ότι η Εθνική Φρουρά θα λάβει συνολικά περίπου 80 οχημάτα Griffon και περίπου 100 Serval από την KNDS France, ενώ ο αριθμός των EBCR Jaguar, δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.