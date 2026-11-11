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Εντυπωσιακή αναπτυξιακή δυναμική, με τις νέες (αδειοδοτημένες για ανέγερση) οικιστικές μονάδες να αυξάνονται κατά 60,5% και τη συνολική αξία των αδειών οικοδομής να αγγίζει τα €2,99 δισ. (+36,5%) το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, καταγράφει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο.

Παρά την οριακή μηνιαία υποχώρηση κατά 3,0% στον αριθμό των αδειών τον Ιούλιο, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (CYSTAT), σε συνδυασμό με τους συνοπτικούς πίνακες της περιόδου 2008–2024, επιβεβαιώνουν ότι η κυπριακή οικοδομή έχει ξεπεράσει οριστικά τα προ κρίσης επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον Ιούλιο του 2026 εκδόθηκαν συνολικά 772 άδειες οικοδομής, σημειώνοντας μικρή μείωση 3,0% σε σύγκριση με τις 796 άδειες του Ιουλίου 2025. Η συνολική αξία των αδειών του μήνα ανήλθε στα €418,0 εκατ. και το εμβαδόν στα 349.621 τ.μ., προβλέποντας την ανέγερση 1.944 οικιστικών μονάδων.

Αναλυτικά, εκδόθηκαν 559 άδειες για οικιστικά κτίρια (€350,3 εκατ., 306.191 τ.μ.), 92 για διαίρεση οικοπέδων (€10,4 εκατ.), 63 για μη οικιστικά κτίρια (€49,8 εκατ., 42.766 τ.μ.), 44 για έργα πολιτικού μηχανικού (€6,8 εκατ.) και 14 για κατασκευή δρόμων (€0,7 εκατ.).

Παρά τη μηνιαία εξομάλυνση του Ιουλίου, η συνολική επίδοση του επταμήνου (Ιανουάριος–Ιούλιος 2026) αποτυπώνει ισχυρή επέκταση. Εκδόθηκαν 5.173 άδειες οικοδομής έναντι 4.195 το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (+23,3%), ενώ η συνολική αξία εκτοξεύθηκε στα €2.986,9 εκατ. από €2.188,9 εκατ. (+36,5%) και το εμβαδόν αυξήθηκε κατά 37,1%, φτάνοντας τα 2.447.061 τ.μ.

Ο οικιστικός τομέας κάλυψε το 85,8% της συνολικής αξίας, καταγράφοντας άλμα 56,9% στα €2.562,9 εκατ. (από €1.633,6 εκατ.) και αύξηση εμβαδού 56,6% (2.209.371 τ.μ.), με 3.786 άδειες (+19,5%). Συνολικά εγκρίθηκαν 13.044 νέες κατοικίες (+60,5% έναντι 8.128 το 2025). Η έκρηξη προήλθε από τις οικιστικές πολυκατοικίες με 9.298 μονάδες (+75,9%) και τις μικτές πολυκατοικίες με 902 μονάδες (+401,1%), ενώ εγκρίθηκαν 2.039 μονοκατοικίες (+1,0%) και 805 διπλοκατοικίες (+24,8%).

Στον αντίποδα, στα μη οικιστικά κτίρια ο αριθμός αδειών αυξήθηκε κατά 5,2% (469 έναντι 446), αλλά η αξία υποχώρησε κατά 39,1% στα €276,1 εκατ. (από €453,4 εκατ.) και το εμβαδόν κατά 40,3% (218.663 τ.μ.), δείχνοντας στροφή σε μικρότερα έργα. Υπερδιπλασιάστηκε, ωστόσο, η αξία στη διαίρεση οικοπέδων (+136,0%, €39,2 εκατ. για 515 άδειες) και στην κατασκευή δρόμων (+134,3%, €9,0 εκατ. για 109 άδειες), ενώ στα έργα πολιτικού μηχανικού η αξία αυξήθηκε κατά 22,5% (€99,6 εκατ. για 294 άδειες).

Από την κρίση στο ρεκόρ

Η φετινή κινητικότητα εδράζεται στη δομική ανάκαμψη που καταγράφουν οι συνοπτικοί πίνακες κατασκευών 2008–2024 της CYSTAT.

Η συνολική αξία παραγωγής εκτοξεύθηκε το 2024 στο ιστορικό ρεκόρ των €6,70 δισ. (€6.696,5 εκατ., +7,4% έναντι του 2023), μέγεθος σχεδόν τετραπλάσιο από το ναδίρ του 2014 (€1,72 δισ.) και υψηλότερο κατά 35,8% ακόμη και από το ρεκόρ του 2008 (€4,93 δισ.).

Η απασχόληση έφτασε τα 39.914 άτομα, ξεπερνώντας τους 39.400 εργαζομένους του 2008, ενώ η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 10,7% στα €1.747,5 εκατ. Στις νέες κατασκευές ύψους €3.823,8 εκατ. το 2024 (+6,4%), ο οικιστικός τομέας απορρόφησε το 67,4% (€2.576,2 εκατ.), με τις μονοκατοικίες να φτάνουν τα €1.321,0 εκατ. και τις πολυκατοικίες τα €1.255,2 εκατ. (+60% έναντι του 2008).

Στα μη οικιστικά έργα (€711,2 εκατ.) ξεχώρισαν τα κτίρια γραφείων με €229,8 εκατ. (υπερδιπλάσια από το 2008), ενώ τα έργα πολιτικού μηχανικού ανήλθαν στα €536,4 εκατ. Παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής -η ενδιάμεση κατανάλωση διαμορφώθηκε στα €4.949,0 εκατ. (εκ των οποίων €2.273,5 εκατ. σε υπεργολάβους και €2.100,4 εκατ. σε υλικά) και το εργατικό κόστος στα €959,1 εκατ.- οι επιχειρήσεις κατέγραψαν λειτουργικό πλεόνασμα €687,2 εκατ. και ενίσχυσαν τις πάγιες επενδύσεις τους στα €93,6 εκατ. (+18,9%).