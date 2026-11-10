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Σημαντική ετήσια αύξηση 23,3% σημειώθηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, σε ό,τι αφορά τις άδειες οικοδομής.

Την ίδια ώρα, ετήσια μείωση 3,0% σημειώθηκε στις άδειες οικοδομής τον Ιούλιο.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, εκδόθηκαν 5.173 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 4.195 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 23,3%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 36,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 37,1%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 60,5%.

Εξάλλου, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιούλιο 2026 ανήλθε στις 772, καταγράφοντας μείωση 3,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €418,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 349,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, αναφέρει. Σημειώνει ότι με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.944 οικιστικές μονάδες.

ΚΥΠΕ